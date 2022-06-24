Mustafa Sarıgül'den yeni ittifak sinyali

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Seçimlere 4 ay kala yeni ittifaklar kurulabilir"

KİLİS - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin 2 ittifaka muhtaç olmadığını, seçime 4 ay kala yapılacak ittifaklar en geçerli ittifaklar olduğunu söyledi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bir dizi program için geldiği Kilis'te parti binasında basın toplantısı yaptı. TDP Genel Başkanı Sarıgül, İttifakları zamanı geldiği konuşacaklarını ifade ederek, "Türkiye 2 ittifaka muhtaç değildir. Siyasi partiler arasında iş birliği, güç birliği, her zaman yapılır, şuanda yapılan görüşmeler erken görüşmelerdir. Siyaset diplomasisini izlemek gerekir. Seçime 4 ay kala yapılacak olan ittifaklar, en geçerli ülkemizi en iyi noktaya taşıyacak ittifaklardır. Esas ittifakı parlamentoda gurubu bulunan siyasi partiler bir araya gelerek, nota konusunda yapmalıdır Tüm partilere sesleniyorum, tüm partileri toplayın, NATO görüşmeleri önümüzdeki hafta yapılacak, iktidara şu konuda yetki verin, NATO ülkesi 28 ülke, Türkiye'deki mültecileri, eşit oranda almak kaydı şartıyla Türkiye'mizin terörle ilgili endişesini gidermek şartıyla İsveç, Finlandiya'ya NATO'ya girme izni verelim, bu konuda hükümete tam yetki verin ki, hükümet NATO'da rahat etsin, hükümete vereceğimiz tam yetki, NATO görüşmeleri esnasında hükümetin elini güçlendirecektir. Türkiye'de bulunan bütün mülteciler, 28 NATO ülkesine eşit olarak, dağıtılacaktır. Bunlar yapılmadığı takdirde, İsveç'in ve Finlandiya'nın girişine kesinlikle onay vermeyelim. NATO ülkeleri bizdeki mültecileri alıp, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermiyorlarsa NATO'dan çıkmayı NATO ve ABD üstelerinin kapatılmasını dahi gündeme alalım" dedi.