NATO'dan Belarus'a kınama - Son Dakika

NATO, Belarus tarafından yapay şekilde oluşturulan düzensiz göçün komşu ülkelere karşı araç olarak kullanılmasını kınadı.

NATO'dan son dönemde Belarus- Polonya sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin açıklama geldi. NATO'dan yapılan açıklamada, "Kuzey Atlantik Konseyi, Belarus'un Polonya, Litvanya ve Letonya'yı hedef alan hibrit saldırıların parçası olarak yapay şekilde oluşturulan düzensiz göçün komşu ülkelere karşı araç olarak kullanılmasını güçlü şekilde kınıyor" ifadeleri yer aldı.

Belarus'un söz konusu eylemlerinin savunmasız insanların hayatını tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, "NATO, Polonya, Litvanya, Letonya ve etkilenen diğer müttefik ülkelerle dayanışma içinde. NATO, uluslararası kuruluşlarla yakın koordinasyon gerektiren bir duruma yanıt olarak müttefikler tarafından bireysel ve toplu olarak alınan temel değerler ve geçerli uluslararası hukuk rehberliğinde alınan önlemleri destekliyor" denildi.

"Belarus'un, Polonya, Litvanya ve Letonya ile sınırlarda gerilimi tırmandırması ve provokasyon riskine karşı tetikte olacağız ve ittifakın güvenliği üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceğiz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada ayrıca, Belarus'a söz konusu eylemlerine son vermeye, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstermeye ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıldı. - BRÜKSEL