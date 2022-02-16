NATO Ukrayna'dan yardım talebi aldığını duyurdu - Son Dakika

Ukrayna krizi devam ederken NATO'dan sürpriz bir bilgi paylaşımı yapıldı. NATO resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklama ile Ukrayna'nın acil durumlara karşı NATO'dan yardım talebinde bulunduğu bildirildi.

NATO tarafından yapılan paylaşımda; "Ukrayna, çeşitli nitelikteki büyük ölçekli acil durumlar için uluslararası yardım talep ediyor" başlığı ile Ukrayna'nın talep ettiği ihtiyaçların listesini yayınladı. Yardım talebine ilişkin açıklamanın devamında: "Ukrayna Devlet Acil Servisi, sivil nüfusunu etkileyebilecek çeşitli nitelikteki büyük ölçekli acil durumlara hazırlanıyor. Atıfta bulunulan prosedürlere uygun olarak, Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi (EADRCC) 15 Şubat 2022'de Ukrayna'dan uluslararası yardım talebi almıştır" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi (EADRCC), NATO'nun Avrupa-Atlantik bölgesindeki başlıca sivil acil durum müdahale mekanizması olarak görev yapıyor. Tüm yıl boyunca aktif olan oluşum tüm NATO Müttefiklerini ve ortak ülkeleri kapsıyor. Merkez, özellikle doğal ve insan kaynaklı afetler durumunda hem yardım taleplerini hem de yardım tekliflerini koordine etmek için bir takas sistemi olarak işlev görüyor. Bu kurumun Ukrayna'dan aldığı yardım talebi listesi üzerinden cevap vermesi bekleniyor.

Ukrayna'nın yardım talep listesi iş makineleri, arazi tipi araçlar, laboratuvar malzemeleri, motorlu botlar, jeneratörler, kıyafetler, ayakkabılar, radyo ve haberleşme cihazları yanında çok sayıda ve çeşitte ilaçları içeriyor. Söz konusu duyurunun sonunda ise üye ittifak ülkelerine yardımlara katkıda bulunma çağrısı yapıldı. Duyuruda; Ukrayna'nın gereksinimlerine eşgüdümlü bir yanıt sağlamak amacıyla, uluslar bu talepleri kısmen veya tamamen karşılayabilecek durumda olanlar, Operasyonel Rapora cevap vermeye davet edilir." ifadelerine yer verildi. - BRÜKSEL