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NATO ülkeleri, Ukrayna'ya destek amaçlı jet ve gemi gönderiyor - Son Dakika

NATO ülkeleri, Ukrayna'ya destek amaçlı jet ve gemi gönderiyor

24.01.2022 14:00
NATO ülkeleri, Ukrayna'ya destek amaçlı jet ve gemi gönderiyor

NATO müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal ihtimaline karşın destek amaçlı jet ve gemi göndereceklerini açıkladı.

NATO müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal ihtimaline karşın destek amaçlı jet ve gemi göndereceklerini açıkladı.

NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya işgal ihtimaline yönelik savunmasını artırma amacıyla yeni bir karar aldı. NATO tarafından yapılan resmi açıklamada, Danimarka'nın Doğu Avrupa savunmasını güçlendirmek amacıyla bir fırkateyn gönderme kararı aldığını ve bölgedeki hava savunmasını artırmak için Litvanya'ya 4 adet F-16 savaş uçağı göndermeye hazırlandığı belirtildi. İspanya ise NATO Deniz Kuvvetlerine katkı sağlamak amacıyla gemi göndereceğini ifade ederken, Bulgaristan'a da savaş uçağı göndermeyi planladıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, Hollanda'nın NATO'nun hava savunmasını desteklemek amacıyla Nisan ayında Bulgaristan'a 2 adet F-35 savaşı göndereceği belirtilirken, ayrıca Hollanda'nın, NATO'nun müdahale gücünü desteklemek için bir gemi ve kara üssünün hazırda bekletileceği kararı aldığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin ise Avrupa'nın doğusundaki askeri varlığın artırılmaya yönelik düşüncelerini açıkça belirttiği kaydedildi.

Stoltenberg: "NATO, müttefikleri savunmak için gerekli önlemleri almaya devam edecek"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Müttefiklerin NATO'ya ek kuvvet göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz. NATO, ittifakın doğu kısmını güçlendirmek de dahil olmak üzere tüm NATO ülkelerini korumak ve savunmak için gerekli önlemleri almaya devam edecek. Toplu savunmamızı korumak amacıyla, güvenlik ortamımızdaki herhangi bir bozulmaya her zaman yanıt vereceğiz" dedi.

NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğu belirtilirken, NATO'nun, Rusya'nın 2014'te Kırım'a yaptığı yasadışı işgaline yanıt olarak, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'daki dört çok uluslu savaş grubu da dahil olmak üzere ittifakın doğu kısmındaki varlığını artırdığı ifade edildi. NATO, sırasıyla Birleşik Krallık, Kanada, Almanya ve ABD tarafından yönetilen bu çok uluslu birliklerin savaşa hazır olduğunu belirtirken, savaş birliklerinin varlığı ile bir NATO ülkesine yapılan her türlü saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağı aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, 2014 yılında önce ittifak'ın doğu kesiminde NATO kuvvetlerinin bulunmadığı ifade edildi. - BRÜKSEL

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Ukrayna, İşgal, Rusya, Gemi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika NATO ülkeleri, Ukrayna'ya destek amaçlı jet ve gemi gönderiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: NATO ülkeleri, Ukrayna'ya destek amaçlı jet ve gemi gönderiyor - Son Dakika
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