Netanyahu'dan Kritik Görevden Almalar

Politika

İsrail basını, Netanyahu'nun İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ı da görevden alacağını iddia etti.

İsrailli Walla haber sitesinin Başbakan'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ı da görevden alacağı iddia edildi.

Netanyahu, Shin Bet başkanını değiştirme konusunda tek yetkili olsa da, genelkurmay başkanını görevden alma ya da atama yetkisi savunma bakanına aittir.

"Netanyahu, İsrail'in güvenliğini ve IDF'nin savaşçılarını satıyor"

Muhalefet Lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun Gallant kararını "delilik" olarak nitelendirerek, "Netanyahu, utanç verici siyasi bekası için İsrail'in güvenliğini ve IDF'nin savaşçılarını satıyor. Aşırı sağcı hükümet asker kaçaklarını hizmet edenlere tercih ediyor" dedi. Lapid, partisinin destekçilerini ve "tüm Siyonist vatanseverleri bu gece protesto için sokaklara çıkmaya" çağırdı.

"Eğer bir savunma bakanı değiştirilebiliyorsa, bir başbakan da değiştirilebilir"

Yisrael Beiteinu Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise, Gallant'ın görevden alınmasını eleştirerek, Netanyahu'nun ülkeyi bir "muz cumhuriyetine" götürdüğünü söyledi. Liberman, "Başbakan önce ülkenin güvenliğiyle ilgilenmek, vatandaşların ve askerlerin refahını ön planda tutmak yerine, utanç verici siyasi ihtiyaçları karşılamak için savunma bakanını kovmaya ve yeni bir siyasi atama turu başlatmaya karar verdi. Eğer bir savunma bakanı savaşın ortasında değiştirilebiliyorsa, bir başbakan da değiştirilebilir" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV