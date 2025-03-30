Netanyahu Macaristan\'a Gidiyor

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu'nun Çarşamba günü akşam saatlerinde Macaristan'a gideceğini bildirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı verdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yurt dışına çıkıyor. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Çarşamba günü akşam saatlerinde Macaristan'a gideceğini bildirdi. Netanyahu, daha önce UCM'nin tutuklama emrine uymayacağının garantisini veren Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşecek.

Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olarak kabul edilen Şabat boyunca yurt dışında kalacak.

Netanyahu ve Gallant'a tutuklama emri

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle 20 Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılmasını istemişti. Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) I No'lu Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in 26 Eylül 2024'te başvuruda bulunduğu "mahkemenin yetkisini tanımama ve Netanyahu ile Gallant hakkındaki tutuklama emri işlemlerini durdurma" taleplerini incelemişti. Mahkeme 21 Kasım 2024'te İsrail'in yetki itirazlarını oy birliğiyle reddederek, Roma Statüsü'nün 18. ve 19. maddeleri uyarınca savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. ABD'li yetkililer, kararı reddettiklerini bildirmiş ve mahkemenin meşruiyetini sorgulamıştı. Orban ise, tutuklama kararına uymayacağını ve Netanyahu'yu ülkeye davet edeceğini açıklamıştı. - TEL AVİV