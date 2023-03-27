Netanyahu'nun oğlundan tartışma yaratacak iddia: İsrail'deki gösterileri ABD'nin fonlandığını söyledi - Son Dakika
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Netanyahu'nun oğlundan tartışma yaratacak iddia: İsrail'deki gösterileri ABD'nin fonlandığını söyledi

27.03.2023 11:15

Tartışmalı yargı reform paketi nedeniyle gösteriler yaşanan İsrail'de sular durulmuyor. Dün akşam binlerce insan sokaklarda polisle karşı karşıya gelirken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geri adım atacağı açıklandı. Öte yandan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, ülkedeki protestoları ABD'nin finanse ettiğini ileri sürdü.

İsrail'de tartışmalı yargı reformuna yönelik kitlesel protestolar sürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, ülkede devam eden protestolara yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"PROTESTOLARIN ARDINDA ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VAR"

Yair, protestoları ABD Dışişleri Bakanlığının finanse ettiğini iddia ederek, "İsrail'deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var. Amaçları Netanyahu'yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak. Şin Bet nerede?" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile ABD ve çok sayıda ülkenin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. Reform çerçevesindeki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı" geçtiğimiz günlerde Meclis'te yapılan oylamada kabul edilmişti.

Netanyahu'nun oğlundan, protestoları ABD'nin fonladığı iddiası

Netanyahu'nun yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk yeniden sokaklara döküldü. Ellerinde İsrail bayrakları ile sokağa inen göstericiler, başkent Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatarak ateş yaktı. Gösteriler her geçen dakika şiddetlenirken, İsrail ordusu alarm durumuna geçti. Ordunun kontrolü kaybettiği öne sürüldü.

Netanyahu'nun oğlundan, protestoları ABD'nin fonladığı iddiası

Tel Aviv'in dışında Başbakan Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun dışında da çok sayıda kişi toplandı. Kudüs'te eylemciler Netanyahu'nun evinin önündeki barikatı yıktı. Ülkenin güneydeki Beersheba ile kuzeyindeki Hayfa'da da yüzlerce kişi sokağa indi. Yer yer polis ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, bazı bölgelerde polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti.

Netanyahu'nun oğlundan, protestoları ABD'nin fonladığı iddiası

Dünyanın gözü buradayken İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Netanyahu, sabah saatlerinde yargı düzenlemesini askıya aldığını açıklamayı planlıyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Netanyahu'nun oğlundan tartışma yaratacak iddia: İsrail'deki gösterileri ABD'nin fonlandığını söyledi - Son Dakika


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