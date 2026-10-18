Nihat Yeşiltaş, Yeni Parti Bursa İl Başkanlığı seçimini 7 bin 59 oyla yeniden kazandı

Yeni Parti Bursa İl Başkanlığı seçiminde mevcut başkan Nihat Yeşiltaş ile Özgür Şahin yarıştı. Oylamanın tamamlanmasının ardından sandıktan birinci çıkan Yeşiltaş, yeniden il başkanı seçildi.

Bursa'da Yeni Parti üyeleri, il başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Mevcut İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile Özgür Şahin'in yarıştığı seçimde oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayım yapıldı.Bursa'nın 17 ilçesinde gerçekleştirilen seçimde üyeler, saat 09.00'dan itibaren oylarını kullandı. Saat 18.00'de oy verme işleminin tamamlanmasıyla sandıklar açılarak oyların sayımına geçildi.

Sayım sonucunda rakibi Özgür Şahin'i geride bırakan Nihat Yeşiltaş, üyelerin desteğini alarak yeniden il başkanlığına seçildi. Açıklanan sonuçlara göre Nihat Yeşiltaş 7 bin 59 oy alırken, Özgür Şahin ise 5 bin 858 oyda kaldı. Böylece Yeni Parti Bursa İl Başkanlığında Yeşiltaş'ın görevi devam etti.