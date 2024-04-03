Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

Politika

CHP'den Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, mazbatasını aldı.

Konak İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını alan Mutlu, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Örnek bir belediyecilik yapmak istediğini aktaran Mutlu, "Bunun için çok heyecanlıyız, çok güzel bir 5 yıl bizi bekliyor. Ben başından beri 9 kadın adayın liyakatları nedeniyle atandığını ve seçilecek yerlerden aday gösterildiğini söylemiştim. Yanılmadığımı düşünüyorum. Seçilmeyi başaran 8 kadın, İzmir'de tarih yazacak, çok başarılı olacağız." dedi.