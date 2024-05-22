Norveç Başbakanı, Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülkesinin bu ay Filistin devletini resmen tanıyacağını duyurdu. Norveç, Filistin'i resmen tanıyan birçok ülke arasına katılarak, Filistin'in uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağlayacak.
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22.05.2024 10:08:20. #1.12#
SON DAKİKA: Norveç Başbakanı, Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı - Son Dakika
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