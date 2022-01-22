Üye Girişi
Numan Kurtulmuş "2022 Kudüs Yılı" açılış programında konuştu - Son Dakika

Numan Kurtulmuş "2022 Kudüs Yılı" açılış programında konuştu

22.01.2022 14:26

- Numan Kurtulmuş "2022 Kudüs Yılı" açılış programında konuştu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Filistin meselesi adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülmedikçe yeryüzünde barış tesis edilemeyecektir" Milli Türk Talebe Birliği'nin düzenlediği '2022 Kudüs Yılı' açılış programında...

- Numan Kurtulmuş "2022 Kudüs Yılı" açılış programında konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:

"Filistin meselesi adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülmedikçe yeryüzünde barış tesis edilemeyecektir"

İSTANBUL - Milli Türk Talebe Birliği'nin düzenlediği '2022 Kudüs Yılı' açılış programında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Filistin meselesi adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülmedikçe asla Orta Doğu'nun barış kapısı açılmayacak ve asla yeryüzünde barış tesis edilemeyecektir" dedi.

Milli Türk Talebe Birliği, İstanbul Cağaloğlu'nda bulunan Genel Merkez binasında '2022 Kudüs Yılı' açılış programı düzenledi. Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başlayan programın devamında sinevizyon gösterisi izlendi. Grup İslami Direniş, Kudüs ile ilgili yazılan şarkıları söyledi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Birlik Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Mehmet Alacacı, Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammed Demirci, MTTB Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel, siyasi isimler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Kudüs turnusol kağıdı gibidir"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kudüs bir başka özelliğiyle turnusol kağıdı gibidir. Öncelikle Kudüs'e baktığınız zaman Kudüs'ün nasıl yönetildiği dünyanın hangi sistem, hangi şartlar içerisinde yönetildiğinin çok açık göstergesidir. Kudüs'e bakarsanız dünyanın hakkaniyet, adalet içerisinde mi yoksa zulüm, çatışma içerisinde mi yönetildiğini dünya sisteminin genel çelişkilerini tarih boyunca Kudüs'e bakarak görmeniz mümkündür. Ayrıca Kudüs'e bakarsanız Müslüman halkların genel durumunu da görürsünüz" dedi.

"Kudüs'e sahip çıkacağız"

Kudüs bilincinden söz eden Kurtulmuş, "Kudüs'ü kendi bilincimizin en önemli unsurlarından biri haline getireceğiz. Kudüs bilincine sahip olmak Kudüs'ü bizim ilk mektebimiz olarak kabul etmektir. Hem tarihsel derslerini çıkaracağız. Hem tarihte ortaya koyulan büyük ahlak abidelerini, adalet ve hakkaniyet unsurlarını ortaya koyarak Kudüs'e sahip çıkacağız. Kudüs'te yaşayan bazı Hristiyanlarda kendilerine nasıl baskı yapıldığını dünya kamuoyuyla paylaşıyorlar. Zaman zaman onların da baskı altında olduğunu biliyoruz. Bütün insanlığa, eğer insanlık dersi verilecekse, barış dersi verilecekse, hukuk dersi verilecekse o dersin verildiği yer de, mektep de Osmanlı barış düzenin hakim olduğu Hz. Ömer efendimizden aldığımız o mirasla birlikte herkesi birlikte yaşattığımız Kudüs mektebinin bize öğrettikleridir" diye konuştu.

"Ayasofya, bizim neslimizin görmüş olduğu bir zafer tablosudur"

Ayasofya'nın ibadete açılmasının Mescid-i Aksa için bir işaret olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Allah'a çok şükür Ayasofya'nın özgürlüğüne kavuşması, zincirlerinden kurtulması ve Ayasofya'nın Müslüman milletimizin ve insanlığın ortak mirası olarak kıyamete kadar Müslümanların ibadetine açık tutulması bizim neslimizin görmüş olduğu bir zafer tablosudur. Bunun kıymetini bileceğiz. Ayasofya'nın zincirlerinden kurtulması hiç şüphesiz Mescid-i Aksa'nın da zincirlerinden kurtulmasının, özgürleşmesinin bir işaretidir, bir adımıdır, bir sembolüdür. İnşallah sizin nesliniz onu da göreceksiniz" dedi.

"Dünya barışın kapısı Orta Doğu barışıdır"

Filistin meselesinin çözümü hakkında konuşan Kurtulmuş, "Müslüman hassasiyete sahip olmayan başka milletlerden de insanlar var. Eğer barışa karşı hassasiyeti olan, hangi dinden, hangi mezhepten, hangi ırktan olursa olsun. Barışı, adaleti, hakkaniyeti savunan insanlar mutlaka yeryüzünde çok sayıda var. Dünya barışın kapısı Orta Doğu barışıdır. Orta Doğu barışının anahtarı ise Filistin meselesinin hakkaniyetle çözülmesidir. Filistin meselesi adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülmedikçe asla Orta Doğu'nun barış kapısı açılmayacak ve asla yeryüzünde barış tesis edilemeyecektir" dedi.

Numan Kurtulmuş 2022 Kudüs Yılı açılış programında konuştu
Numan Kurtulmuş 2022 Kudüs Yılı açılış programında konuştu
Numan Kurtulmuş 2022 Kudüs Yılı açılış programında konuştu

YORUMLAR
500

Milli Türk Talebe Birliği, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Kudüs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Numan Kurtulmuş '2022 Kudüs Yılı' açılış programında konuştu - Son Dakika


Denizli'de 40 günlük bebek beşiğinde ölü olarak bulundu Denizli'de 40 günlük bebek beşiğinde ölü olarak bulundu         
17:07
Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan adam tırın altında kaldı Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan adam tırın altında kaldı         
16:58
İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi         
16:37
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı         
15:21
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06

Son Dakika Haberleri
16:58 Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan adam tırın altında kaldı
16:37 Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu
16:36 İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi
16:35 Ucuz atlattılar! Malatya-Beşiktaş maçında büyük tehlike
16:26 AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor
15:55 Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner'in acı kaybı: Annesini kaybetti
15:53 Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11
15:46 Çaldıkları paralarla eğlence mekanına gidip alkol banyosu yapmışlardı! O gençlerden biri cezaevinde intihar etti
15:28 Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı
15:19 Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesine indi! Kripto paralarda çöküş devam ediyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 17:19:23. #1.11#
SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş "2022 Kudüs Yılı" açılış programında konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement