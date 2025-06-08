Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan\'a bayram ziyareti! İmralı\'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
08.06.2025 15:49
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DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Abdullah Öcalan'ın yeğenleri, Kurban Bayramı için İmralı Adası'na gitti. İmralı Ada Hapishane'nde aile görüşü gerçekleştirildi. Öte yandan yapılan açıklamada, İmralı'ya yeni sevk edilen 3 yeni mahkumun da isimleri verildi. Bu isimlerin Ergin Atabey, Mahmut Yamalak ve Zeki Bayhan olduğu ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yeğenleri, Kurban Bayramı için İmralı Adası'na gitti. İmralı Ada Hapishane'nde aile görüşü gerçekleştirildi.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Abdullah Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Ali Öcalan ve yeğenlerinin iki çocuğu, Hamili Yıldırım ile kardeşi ve kuzeni Ömer Hayri Konar ile kardeşi aile görüşü gerçekleştirdi.

İMRALI'YA 3 YENİ MAHKUM SEVK EDİLDİ

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Yine İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulmakta olan Veysi Aktaş ile kardeşleri de İmralı'ya kısa zaman önce sevki gerçekleştirilen Ergin Atabey, Mahmut Yamalak ve Zeki Bayhan ile kardeşleri Kurban Bayramı ziyareti dolayısıyla aile görüşü gerçekleştirdi. "

ÖCALAN İLK KEZ ÇOCUKLARLA GÖRÜŞTÜ

Dün aile görüşü gerçekleştiren görüşçüleri arasında ilk kez iki çocuk yeğeni de yer aldı. Böylece15 Şubat 1999 tarihinde İmralı'ya getirilen Abdullah Öcalan, o tarihten bugüne ilk kez çocuklarla görüşme gerçekleştirmiş oldu.

ÖMER ÖCALAN'DAN PAYLAŞIM

Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Kurban Bayramı vesilesiyle Sayın Abdullah Öcalan ile ailesi olarak bir görüşme gerçekleştirdik. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile başlayan sürecin yeni bir siyaset, yeni bir örgütlenme ve yeni bir anlam inşasının kapısını açacağına olan inancımız perçinlemiştir. Önemli ve tarihsel gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, Sayın Abdullah Öcalan'ın bayram mesajını kamuoyunun bilgisine sunuyorum: 'Halkımızın Kurbansız Kurban Bayramını kutluyorum. Tüm halkımıza selamlar."

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Son Dakika Politika Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Kublay:
    Birde okey takımı gondersinler dörtlüyu kurmuş satılmış lar Okey oynarlar 46 9 Yanıtla
  • Muharrem Tura:
    Umarım son bayramı olur ???? 38 9 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bahçeli ve tayyipde gitsin işte okey oynasınlar ortaklariyla 28 14 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    biji serok Bahçeli :) 28 5 Yanıtla
  • osman şahin:
    GÜZEL BİR BULUŞMA BARIŞ BUNU GEREKTİRİR BARIŞA DESTEK VEREN HERKES DEĞERLİDİR 7 18 Yanıtla
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