Okandan\'dan Yerli Firmalara Destek

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, son günlerde sosyal medyada yerli ve milli firmalara yönelik başlatılan boykot çağrılarına sert tepki gösterdi. Okandan, Filistin'deki zulme karşı aylardır süren boykotlara sessiz kalanların, bugün yerli firmalara karşı ayrıştırıcı bir tutum sergilediğini belirtti.

Başkan Okandan, yaptığı açıklamada, "Filistin'deki Gazze zulmüne karşı boykot sürecinde sesi çıkmayanlar, şimdi yerli ve milli firmalarımızı hedef alarak bölücülüğe ve ayrıştırmaya neden oluyor. Ancak biz biliyoruz ki milli firmalarımızı asla ve asla boykot etmeyeceğiz, tam tersine destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Tüm vatandaşları ve esnafları yerli markalara sahip çıkmaya davet eden Okandan, Kayseri halkını bu süreçte milli firmalara destek vermeye çağırarak, "Bugün alışverişimize devam ediyoruz, esnafımızın ve yerli üreticilerimizin yanında duruyoruz" dedi.

Yerli üretimin ve milli ekonominin korunmasının önemine vurgu yapan Okandan, Kayseri halkının her zaman milli duruşuyla örnek olduğunu belirtti. - KAYSERİ