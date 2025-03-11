Okandan: Liyakat ve Samimiyet Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Okandan: Liyakat ve Samimiyet Vurgusu

Okandan: Liyakat ve Samimiyet Vurgusu

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, liyakat ve samimiyetle hizmet etmek gerektiğini vurguladı.

11.03.2025 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Basın Buluşması programında konuşan İl Başkanı Hüseyin Okandan; "Liyakatli insanların görevde olması, siyaseti göstermelik değil samimiyetle ortaya koymaktır" dedi.

Görev sorumluluğunun farkında olarak maksimum hassasiyetle hareket etmeye çalıştıklarını söyleyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; "Öncelikle göreve geldiğimiz an itibariyle şu anda üzerimizde hissettiğimiz sorumluluğun, vebalin farkında ve bilincinde hareket etmek için elimizden gelen hassasiyeti maksimum düzeyde sarf etmeye çalışıyoruz. Türkiye genelinde ilçelerde yaklaşık yüzde 60, il başkanlığı düzeyinde yüzde 74 oranında bir değişim var. Bunun ortaya çıkmasında bence en büyük sebep de son seçimlerde alınan sonuçlar ve bu sonuçlarla beraber genel merkezin bu kabuk değişimi, yeni hedeflere ulaşma heyecanı ve kararlılığıdır. Aslında bunun şöyle bir yansıması var; AK Parti siyasetinde vatandaşın sandıktan verdiği mesaja karşılık olarak kongrelerinde bunun ortaya koyulduğunun en net ve bariz göstergesinin görüyoruz. Elbette liyakatli insanların görevde olması, gayretin ve samimiyetin maksimum düzeyde olması bilhassa vatandaşımızla sürekli istişare halinde, onun sofrasında, masasında, gönlünde var olabilme gayreti bence bu siyaseti göstermelik değil, hakikaten samimiyetle ortaya koymaktır" dedi.

Okandan, Kayseri'ye borcu olduğunu ve Kayseri ile gurur duyduğunu söyleyerek; "Ben Kayseri'de doğdum, büyüdüm. Lisem, ortaokulum, yüksek lisansım da dahil her şeyim Kayseri'de. Kayseri'de ben ticaret yaparak, Cami Kebir'de halıcılık yaparak büyüdüm. Ben bu şehirde doğmuş, büyümüş ve burada adam olmaya çalışmış bir kardeşiniz olarak bu şehre bir borcum var ve bu şehirden gurur duyuyorum. Bu şehre daha da ne kazandırabiliriz? Daha ne kadar ileriye taşıyabilirsek hep birlikte, el ele bu şehri doğru düzgün şeylerle andıralım. Doğru düzgün işlere vesile kılalım. Hani diyoruz ya şu şehrin sanayisi aldı başını gitti diye. Neden bizim şehrimiz de olmasın. Eleştirmek inanın çok kolay. Yepyeni, tertemiz bir sayfa açtık. Hep beraber acaba şehre bir katkı verirken kim omuz verir, kim destek olursa biz onlarla beraber inşallah bu şehre bir karınca misali katkı sağlayalım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, kayseri, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Okandan: Liyakat ve Samimiyet Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER’e çevirdi Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER'e çevirdi
Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında
Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu
Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
TÜSİAD başkanlarıyla ilgili iddianame kabul edildi TÜSİAD başkanlarıyla ilgili iddianame kabul edildi
Sinirlenen müşteri, arabasıyla galeriye daldı: 8 yaralı Sinirlenen müşteri, arabasıyla galeriye daldı: 8 yaralı
Emekliler bayram ikramiyesi için rakam verdi Emekliler bayram ikramiyesi için rakam verdi
89 yaşındaki dededen katliam: 2 ölü, 1 yaralı 89 yaşındaki dededen katliam: 2 ölü, 1 yaralı

08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
07:36 Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
07:32 Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER’e çevirdi Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER'e çevirdi
04:34 Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında
14:50 Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
14:49 Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu
14:46 Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
14:41 TÜSİAD başkanlarıyla ilgili iddianame kabul edildi TÜSİAD başkanlarıyla ilgili iddianame kabul edildi
14:22 Sinirlenen müşteri, arabasıyla galeriye daldı: 8 yaralı Sinirlenen müşteri, arabasıyla galeriye daldı: 8 yaralı
14:17 Emekliler bayram ikramiyesi için rakam verdi Emekliler bayram ikramiyesi için rakam verdi
14:16 89 yaşındaki dededen katliam: 2 ölü, 1 yaralı 89 yaşındaki dededen katliam: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 09:27:20. #7.11#
SON DAKİKA: Okandan: Liyakat ve Samimiyet Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.