Okandan: Liyakat ve Samimiyet Vurgusu

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Basın Buluşması programında konuşan İl Başkanı Hüseyin Okandan; "Liyakatli insanların görevde olması, siyaseti göstermelik değil samimiyetle ortaya koymaktır" dedi.

Görev sorumluluğunun farkında olarak maksimum hassasiyetle hareket etmeye çalıştıklarını söyleyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; "Öncelikle göreve geldiğimiz an itibariyle şu anda üzerimizde hissettiğimiz sorumluluğun, vebalin farkında ve bilincinde hareket etmek için elimizden gelen hassasiyeti maksimum düzeyde sarf etmeye çalışıyoruz. Türkiye genelinde ilçelerde yaklaşık yüzde 60, il başkanlığı düzeyinde yüzde 74 oranında bir değişim var. Bunun ortaya çıkmasında bence en büyük sebep de son seçimlerde alınan sonuçlar ve bu sonuçlarla beraber genel merkezin bu kabuk değişimi, yeni hedeflere ulaşma heyecanı ve kararlılığıdır. Aslında bunun şöyle bir yansıması var; AK Parti siyasetinde vatandaşın sandıktan verdiği mesaja karşılık olarak kongrelerinde bunun ortaya koyulduğunun en net ve bariz göstergesinin görüyoruz. Elbette liyakatli insanların görevde olması, gayretin ve samimiyetin maksimum düzeyde olması bilhassa vatandaşımızla sürekli istişare halinde, onun sofrasında, masasında, gönlünde var olabilme gayreti bence bu siyaseti göstermelik değil, hakikaten samimiyetle ortaya koymaktır" dedi.

Okandan, Kayseri'ye borcu olduğunu ve Kayseri ile gurur duyduğunu söyleyerek; "Ben Kayseri'de doğdum, büyüdüm. Lisem, ortaokulum, yüksek lisansım da dahil her şeyim Kayseri'de. Kayseri'de ben ticaret yaparak, Cami Kebir'de halıcılık yaparak büyüdüm. Ben bu şehirde doğmuş, büyümüş ve burada adam olmaya çalışmış bir kardeşiniz olarak bu şehre bir borcum var ve bu şehirden gurur duyuyorum. Bu şehre daha da ne kazandırabiliriz? Daha ne kadar ileriye taşıyabilirsek hep birlikte, el ele bu şehri doğru düzgün şeylerle andıralım. Doğru düzgün işlere vesile kılalım. Hani diyoruz ya şu şehrin sanayisi aldı başını gitti diye. Neden bizim şehrimiz de olmasın. Eleştirmek inanın çok kolay. Yepyeni, tertemiz bir sayfa açtık. Hep beraber acaba şehre bir katkı verirken kim omuz verir, kim destek olursa biz onlarla beraber inşallah bu şehre bir karınca misali katkı sağlayalım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ