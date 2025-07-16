AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehdididir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz."
Son Dakika › Politika › Ömer Çelik'ten İsrail'e Kınama - Son Dakika
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