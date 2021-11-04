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OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok - Son Dakika

OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok

04.11.2021 11:45

Türkiye seçim gündemiyle yapılan anket sonuçlarını konuşurken, dikkat çeken bir değerlendirme yaşandı. Türkiye'nin en önemli sorunlarının ekonomi ve işsizlik olarak görüldüğünü belirten Daşdemir, bu sorunu kimin çözebileceğini sorduklarında yüzde 30 oranında AK Parti yanıtını aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından da Erdoğan'ın rakipsiz olduğunu söyleyen Daşdemir, "AK Parti dışında umut görülen bir parti yok" açıklamalarından bulundu.

OPTİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Türkiye'de seçime uzun bir zaman olmasına rağmen sürekli bir seçim gündemi oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekti.

"MANİPÜLASYON AMAÇLI ANKETLER YAPILIYOR"

Muhalefetin iktidarı zayıf göstermek için "manipülasyon amaçlı anketler" de kullandığını ifade eden Daşdemir, Akşam gazetesinin haberine göre şunları söyledi;

"Bu konuda çarpıcı bir örnek verecek olursak; her ay yaptığımız Türkiye'nin Nabzı Araştırması'nda yüzde 50'ler oranında Türkiye'nin en önemli sorunu Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve işsizlik olarak görülüyor. 'Peki bu sorunu kim çözer' diye sorduğumuzda AK Parti % 30'larda çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu oran % 35'lerde çıkıyordu. CHP % 20 civarı, İYİ Parti % 6'larda, HDP ise % 7'lerde çıkıyor.

"UMUT OLARAK SUNULAN BABACAN TUTMADI"

Ekonomi konusunda umut olarak sunulan Babacan tutmadı. Onu umut görenlerin oranı ise binde 7'lerde. Muhalefetin toplam umut görülme durumu bir AK Parti etmiyor. AK Parti dışında umut görülen bir parti yok.

"ERDOĞAN RAKİPSİZ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından Erdoğan da rakipsiz olarak değerlendirilebilir. Hâlâ net olarak % 45,8'lik kararsızlar dağıtılmadan oyu var ki bu da önemli bir göstergedir."

AK Parti, İşsizlik, Türkiye, Ekonomi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok - Son Dakika
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