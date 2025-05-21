Orban'dan Erdoğan'a Teşekkür

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nin açılış konuşmasında, "Sayın Erdoğan mutlaka hatırlayacaktır, burada Batı'da mesela Türk akımı nasıl ilerleyebilir bunu çok konuşmuştuk. Batılılar bunu engellemek için çok şey yaptı ama biz bunu inşa ettik. Bu boru hattı olmasaydı belki Macaristan için enerji olmayacaktı. O yüzden Sayın Erdoğan'a teşekkür ederim. Çünkü bu projeyi çok güçlü bir şekilde desteklemişti" dedi. - BUDAPEŞTE