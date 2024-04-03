Bursa'nın Orhaneli ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Ali Osman Tayır mazbatasını alarak görevine başladı.
Orhaneli Belediye Başkanı Tayır, partililer eşliğinde mazbatasını aldıktan sonra belediye hizmet binasına geldi.
Belediye önünde açıklama yapan Tayır, "Başta Cumhur İttifakı'na, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Orhaneli'de inşallah güzel işler yapacağız." dedi.
Son Dakika › Politika › Orhaneli'de AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Ali Osman Tayır göreve başladı - Son Dakika
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