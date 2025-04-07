Ortahisar Belediyesi Meclisinde Kavga Çıktı

Ortahisar Belediyesi meclisinde kavga

TRABZON - Trabzon'da Ortahisar Belediye Meclisi'nde gergin anlar yaşandı. Nisan ayı oturumunda 'Atatürk'e hakaret tartışması kavgaya dönüştü.

Ortahisar Belediyesi'nin Nisan ayı oturumu bugün başladı. CHP Meclis Üyesi Serdar Çebi, yaptığı konuşmada AK Partili Ufuk Hoş'un sosyal medya paylaşımını okuyarak, "Atatürk'e hakaret edemezsin" çıkışında bulundu. Çebi'nin sözlerinin ardından konuşmak isteyen AK Partili Ufuk Hoş'un, Başkan Kaya'ya "edepsizlik yapmayın başkanım" ifadesi sonrası meclis salonunda tartışma yaşandı. Meclis üyelerinin ayağa kalktığı tartışmada Başkan Kaya, Ufuk Hoş'a, "Edepsizliği sen yapıyorsun. Hadsiz ne konuştuğuna dikkat et" ifadelerini kullandı. Mecliste yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, AK Parti ve CHP meclis üyelerinin araya girmesiyle kavga son buldu.