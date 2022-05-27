Osman Nuri Kabaktepe; "AK Parti yaparsa böyle yapar"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Tuzla Belediyesi'nin destekleriyle Tuzla Kent Konseyi'nin düzenlediği Tuzla Kent Festivalini ziyaret etti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte stantları gezen Kabaktepe, "Bu ve benzeri programlar özellikle üreten, iş yapan ve toplumun hayat alanlarının tamamına katılımı sağlayan etkinliklerdir. AK Parti yaparsa böyle yapar" dedi.

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kent Konseyi işbirliğinde 'Tuzla Kent Festivali' başladı. El emeği vazolardan el örgülerine, avizelerden tablolara, seramikten midye kabuklarına kadar birbirinden farklı ürünler satışa sunuldu. İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği festivale, Tuzla'yı ziyaret eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret etti. Başkan Kabaktepe, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte stantları gezerek üreten kadınlar ile sohbet ettiler. Başkan Kabaktepe, Türkiye'nin dört bir yanında alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın standını da gezdi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın takip ettiği özel çocuklardan olan Doğukan Canpolat, Başkan Kabaktepe'ye özel çocukların el emeği ile üretilen çerçeveyi hediye etti. Kabaktepe'nin ve Doğukan'ın sıcak anları kameralara yansıdı.

"Kadının elinin değdiği her şey güzelleşir"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe," Tuzla'da güzel bir açılışa denk geldik. Tuzla ziyaretimiz dolayısıyla ziyaret etme fırsatı bulduk. Sık sık kullandığım bir cümle var. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşir diye. Burada hem belediyemizin kadın çalışmaları hem belediyemizin desteklediği sivil toplum kuruluşları, hem de kadınlarımızın kendi yaptığı çalışmalarla sergiledikleri bir programın açılışını yapmış olduk. Türkiye'mizin üreten gücü, Türkiye'mizin geleceği açısından bizim insanlarımızın her birinin sanatta veya diğer alanlarda üretken hale gelmesini sağlamak çok önemli. Bu ve benzeri programlar özellikle üreten, iş yapan ve toplumun hayat alanlarının tamamına katılımı sağlayan etkinliklerdir. Bu anlamda kadınlarımıza böyle güzel imkan sağlandığı için Belediye Başkanımızın şahsında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. AK Parti yaparsa böyle yapar" dedi. - İSTANBUL