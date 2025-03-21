Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur

Özgür Özel\'den Bahçeli\'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur." açıklamasına Özel'den yanıt geldi. CHP lideri Özgür Özel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tavsiye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur." dedi.

21.03.2025 17:16
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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar alevlendi. Zaman zaman yaşanan arbedelerde şu ana kadar 16 polis yaralandı.

"ÖZGÜR ÖZEL'E UYARI, YARGIYA SAYGI DUY, PARTİNDE OTUR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bütün Türkiye'yi bugün iftardan sonra yapacağımız mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin" çağrısı ortalığı karıştırdı. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bahçeli'nin mesajına yer verilerek Özel'e tepki gösterildi. Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur.'" denildi.

Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur.

ÖZEL: MİLLETİN SESİNİ DUY, DARBEYE KARŞI DUR

MHP'ye yanıt gecikmedi. CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milletin sesini duy, darbeye karşı dur." ifadelerine yer verildi.

Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur.

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Oa343862!:
    Ya arkadaş 80 yaşındaki siyasetçiye saygı duymak, Bu ülkenin genç nesillerine ihanet etmektir. Düş bahçeli ülkenin yakasından 899 104 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Bu MHP DEN bu saatten sonra bir cacık olmaz .Vay be MHP NE DURUMA DÜŞTÜN. 759 129 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    BU ATEŞ SARAY BOHÇALI ÎTÎNÎN VE POTNUS RUMU RECEBIN BAŞINA YIKILMADAN SÖNMEYECEK 345 90 Yanıtla
    Ömer GNC:
    bunu sosyal medya hesabından yaz çıktığın yerle tanış! Admin seni korursa ekran aldım. sen gibilerin yayınlıyor bunu yayınlamayacak 1 1
  • Hasan Tartal:
    Sayın Devlet Bahçelinin hayatta olup olmadığı bile şaibeli ülke yangın yeri kameralar karşısına çıkamıyor onun olup olmadığı belli olmayan açıklamalar paylaşılıyor... 295 42 Yanıtla
  • Emir Konez:
    bu adamı oldu diyorlar. gerçek mi aceba? tiwit atıp duruyor. ses var görüntü Yok 264 52 Yanıtla
    E O:
    Ruhlar aleminden atıyor twitt i o yüzden ses ve görüntü de karıncalanma oluyor. 2 0
    Fırat Karakayacı:
    yakalarsa görürsün görüntüyü? 0 1
  • Muhammet Açıkdeniz:
    boş başkan ôzgür özel. Bahçeli seni iplemez 24 197 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Memleket uçuruma gıdıyor uyanın ey mıllet 167 9 Yanıtla
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