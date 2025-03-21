İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar alevlendi. Zaman zaman yaşanan arbedelerde şu ana kadar 16 polis yaralandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bütün Türkiye'yi bugün iftardan sonra yapacağımız mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin" çağrısı ortalığı karıştırdı. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bahçeli'nin mesajına yer verilerek Özel'e tepki gösterildi. Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur.'" denildi.
MHP'ye yanıt gecikmedi. CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milletin sesini duy, darbeye karşı dur." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur - Son Dakika
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