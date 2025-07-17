Özgür Özel'e Soruşturma Başlatıldı

Ayşe GÜREL/ -İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhuriyet Savcısına yönelik sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Silivri'de bugün yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı'ya yönelik sözleri nedeniyle, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Özel'in açıklamasının ardından cumhuriyet savcısını hedef aldığı belirtilen sosyal medya paylaşımlarına ilişkin de ayrıca soruşturma başlatıldı.