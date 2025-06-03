Özgür Özel ve Devlet Bahçeli Kuliste Selamlaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kuliste selamlaştı.

TBMM'de Meclis Başkanlığı seçimleri devam ediyor. Kuliste karşılaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli selamlaştılar. Bahçeli, Özel'e "Çok hareketlisiniz" demesi üzerine Özel de, Bahçeli'ye teşekkür etti. - ANKARA