CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile TBMM'deki makamında görüştü. Görüşme, CHP'li kurmayların katılımıyla devam etti. Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, kendi pozisyonlarını ifade ettiklerini aktardı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Özgür Özel ve İbrahim Kalın Görüştü - Son Dakika
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