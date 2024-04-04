Pamukkale Belediyesi'nde bugün önceki dönem belediye Başkanı Avni Örki, 31 Mart Yerel Seçimlerinde kazanan yeni Başkan Ali Rıza Ertemur'a görevi devretti.
31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından resmi sonuçlar açıklanarak, kazanan adaylara mazbataları bugün teslim edilmeye başlandı. Pamukkale Belediye Başkanlığı yarışında seçimi kazanan CHP adayı Ali Rıza Ertemur, bugün mazbatasını Pamukkale İlçe Seçim Kurulu'ndan alarak görevi devralmak üzere Pamukkale Belediyesi'ne geçti.
Pamukkale Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti. Önceki dönem belediye başkanı Avni Örki, yeni başkan Ali Rıza Ertemur'u karşılayarak çiçek takdim etti. Çiçek takdiminin ardından Örki, belediye mührünü Ali Rıza Ertemur'a sundu. Mührü alan başkan Ertemur, Pamukkale Belediye Başkanlığı görevine başlamış oldu.
Devir teslim töreninin ardından bir konuşma gerçekleştiren Avni Örki, "Her zaman kendisine destek olacağım. Yanındayım" ifadelerini kullanırken Başkan Ertemur ise "Nezaketi dolayısıyla Avni Beye teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Pamukkale Belediyesi'nde Görev Devri Gerçekleşti - Son Dakika
Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yapılan seçimlerde AK Parti yetkilileri, bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, yapılan incelemenin ardından itirazı kabul ederek seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Zeynel Yıldırım 471 oy alırken, AK Parti adayı Ali Aydın 467 oy almıştı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olarak 4 il ve 804 ilçeyi geride bıraktı. Mahallede yapılan muhtarlık seçimlerinde mevcut muhtar, ikinci kez seçilerek yardımcı talebinde bulundu. Muhtar, mahallenin büyüklüğüne dikkat çekerek, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına yeterince ilgi göstermediğini belirtti.
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van İl Seçim Kurulu'nun, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu alan Abdullah Zeydan'ın 'seçilme yeterliliği olmadığı' gerekçesiyle 'seçilmemiş sayılmasına' ve sonraki en çok oy alan adaya mazbatanın teslim edilmesi kararına ilişkin, 'Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu yanlıştan döndü ve mazbatanın Sayın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı.' dedi. Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan süreci eleştirdi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Kara, mazbatasını alarak görevine başladı. Başkanın ikizini görenler ise ikisini birbirinden ayırmakta güçlük çekti.
Gediz ilçesine bağlı Gümele Köyü Muhtarı Cengiz Erkan, ikinci dönemine başladığı muhtarlık görevinde köy halkının sevgisini kazanmıştır. Muhtar Erkan, köy meydanında düzenlediği iftar programıyla birlik ve beraberlik mesajı vermiştir. Yüzlerce kişinin katıldığı programda köylüler, Ramazan Ayı'nın coşkusunu yaşamışlardır. Köy halkı, iftar sonrasında Muhtar Erkan'a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Belediye Meclisi üyeleri belirlendi. Milliyetçi Hareket Partisi birinci olurken, AK Parti ve diğer partiler de meclis üyeleri kazandı.
Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı seçilen Necdet Akel, seçimlerin ardından ilçe halkına minnetini göstermek için teşekkür turuna çıktı. Akel, vatandaşlarla buluşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı bir programda, Gaziantep ve Samsun'da partiyi 1'nci parti yapmadan siyaseti bırakırsam gözüm açık gider ifadelerini kullandı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bayramda arayacağını duyurdu. Ayrıca, CHP'nin Türkiye'nin yüzde 65'ine belediyecilik hizmeti vereceğini ve ekonomik dağılımın yüzde 86'sının bu noktalar olduğunu söyledi.
Kırkağaç Belediyesi'nin yeni başkanı Üstün Dönmez, mazbatasını Kırkağaç Adliyesi'nde aldı. Dönmez, seçimlerde halkın tercihini kendilerinden yana kullandığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?