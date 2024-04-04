Pamukkale Belediyesi'nde Görev Devri Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

Pamukkale Belediyesi'nde Görev Devri Gerçekleşti

Pamukkale Belediyesi\'nde Görev Devri Gerçekleşti

Pamukkale Belediyesi'nde önceki dönem belediye başkanı Avni Örki, yeni başkan Ali Rıza Ertemur'a görevi devretti. Devir teslim töreninde konuşan Örki, Ertemur'a destek olacağını belirtirken Ertemur da Örki'ye teşekkür etti.

04.04.2024 09:29  Güncelleme: 09:33
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Pamukkale Belediyesi'nde bugün önceki dönem belediye Başkanı Avni Örki, 31 Mart Yerel Seçimlerinde kazanan yeni Başkan Ali Rıza Ertemur'a görevi devretti.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından resmi sonuçlar açıklanarak, kazanan adaylara mazbataları bugün teslim edilmeye başlandı. Pamukkale Belediye Başkanlığı yarışında seçimi kazanan CHP adayı Ali Rıza Ertemur, bugün mazbatasını Pamukkale İlçe Seçim Kurulu'ndan alarak görevi devralmak üzere Pamukkale Belediyesi'ne geçti.

Pamukkale Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti. Önceki dönem belediye başkanı Avni Örki, yeni başkan Ali Rıza Ertemur'u karşılayarak çiçek takdim etti. Çiçek takdiminin ardından Örki, belediye mührünü Ali Rıza Ertemur'a sundu. Mührü alan başkan Ertemur, Pamukkale Belediye Başkanlığı görevine başlamış oldu.

Devir teslim töreninin ardından bir konuşma gerçekleştiren Avni Örki, "Her zaman kendisine destek olacağım. Yanındayım" ifadelerini kullanırken Başkan Ertemur ise "Nezaketi dolayısıyla Avni Beye teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Avni Örki, Pamukkale, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Pamukkale Belediyesi'nde Görev Devri Gerçekleşti - Son Dakika

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