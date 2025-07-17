Parti Önerileri Reddedildi - Son Dakika
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Politika

Parti Önerileri Reddedildi

17.07.2025 20:19
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TBMM'de CHP, İYİ Parti ve diğer partilerin grup önerileri reddedildi, yargı bağımsızlığı eleştirildi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "yargı bağımsızlığı", İYİ Parti'nin "akademisyenler", DEM Parti'nin "enflasyon" ve CHP'nin "tutuklu hastalar"a ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'nin, hukukun üstünlüğü konusunda dünya ülkeleriyle kıyaslandığı tabloda övünülecek bir durumda olmadığını savundu.

"Yargıda, liyakat yerine siyasi sadakat ve biat ile aidiyetin öne çıktığı atamalar yapıldığını" öne süren Özdağ, "Parti teşkilatlarında görev almış siyasi kişilerin yargı teşkilatına hem de en üst dereceden atandığını, bu kişilerin özellikle kritik kararlar alan yargı mercilerinde görevlendirildiğini, bunları denetleyen ve atamalarını yapan Hakimler ve Savcılar Kurulunun yapısının da aynı şekilde dizayn edildiğini görüyoruz. Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve güven ilkesini tam anlamıyla benimsemesi ve uygulaması için mevcut durumu iyileştirecek adımların atılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, son dönemde yürütülen bazı soruşturmaları eleştirerek, "Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan şey korkuya değil cesarete, suskunluğa değil sorumluluğa, baskıya değil adalete dayanan bir sistemdir." dedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, "insan haklarını ve herkesin hukuk önünde eşit muamele görmesini güvence altına alacak bir hukuk düzenine ihtiyaç olduğunu" söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, kürsüye, bir otomobil direksiyonuyla çıkarak, şöyle konuştu:

"Bu bir beyaz Toros direksiyonu. Bu, memleketin, milletin utancı. Bu, ölüm, işkence, vicdansızlık demek. Bir savcının masasının üstünde bir beyaz Toros maketi çıktı. Sayın Cumhurbaşkanına, HSK Başkanı olan Bakana buradan sesleniyorum: Söylediğiniz doğrudur, destekliyorum, beyaz Toroslar bir daha sokakta gözükmemelidir ama beyaz Toros'u masasının üstüne koyan savcı bir gün daha orada oturmamalıdır, derhal HSK görevini yapmalıdır."

"Ülkemizi karalamaya dönük söylemleri asla kabul etmiyoruz"

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, yargının bağımsızlığına, tarafsızlığına ve hukukun üstünlüğüne yönelik Türkiye'yi karalayan yurt dışı kaynaklı bazı kuruluşların sözde tarafsız raporlarının kaynak gösterilerek bir kısım iddiaların dile getirildiğini söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda yargı alanında ciddi yapısal reformlara imza attığını vurgulayan Ahlatcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Masum insanların her gün katledildiği, uluslararası hukukun ve insan haklarını düzenleyen tüm evrensel hukuk kurallarının hiçe sayıldığı, terörist devlet İsrail'in eylemlerine şahit olduğumuz bugünlerde tüm bu eylemlere ve onu destekleyenlere sesini çıkaramayan bu sözde kuruluşların raporlarındaki tespitleri ya ideolojik ön yargı ya da gerçeklikten uzak kara propaganda amacını taşımaktadır."

Ahlatcı, "Önergeniz içeriğinde referans aldığınız komik listeye baktığımızda Türkiye'nin üstünde gösterilen birçok ülkede demokrasinin bile olmadığını göreceksiniz." dedi.

Ahlatcı, şunları kaydetti:

"Ülkemizi karalayan bu yurt dışı kaynaklı kuruluşlar ülkemize hukukun üstünlüğü dersi verirlerken hemen her gün binlerce masum insanı katleden İsrail'in ve ona destek veren sözde hukuk havarisi olan diğer ülkelerin hukuk sistemlerini ise çok beğenmiş görünmektedirler. Bu derecelendirme kuruluşları, milletin ekseriyetinin oyunu alarak iktidara gelmiş Refah Partisi kapatılırken bunu onaylayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini (AİHM) de derecelendirmişler midir? Ayrıca, Fazilet Partisi kapatılırken 6'ncı sınıfa kadar fakülteye devam eden Sayın Leyla Şahin'in 6'ncı sınıftan okuldan atılmasını haklı bulan AİHM de derecelendirmişler midir? Böyle saçma sapan listeleri referans alarak tarafsız ve bağımsız yargıyı, ülkemizi karalamaya, yıpratmaya dönük söylemleri asla kabul etmiyoruz."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İYİ Parti, DEM Parti, Politika, Ekonomi, Sağlık, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika Parti Önerileri Reddedildi - Son Dakika

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