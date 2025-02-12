Parti Önerileri Reddi

Politika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Merkez Bankası rezervleri", İYİ Partinin "Çayırhan Termik Santrali", DEM Partinin "Yerel yönetimler" ve CHP'nin "Genel idarenin yerel idare üzerindeki denetim yetkisi"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan Yeni Yol Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, merkez bankalarının bir ülkenin ekonomik istikrarını sağlamak, enflasyonu kontrol altına almak ve para politikasını yönetmek gibi kritik görevlere sahip olduğunu, bu rolleri etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için şeffaflığın büyük önem taşıdığını söyledi.

Merkez Bankasının 128 milyar dolar döviz rezervinin satılması iddialarını anımsatan Kaya, "Satılan, eritilen döviz rezervi miktarı tam olarak ne kadar? Bu eritilen döviz rezervleri Merkez Bankasından hangi yollarla çıkarılmıştır? Ülke rezervlerinin finansal güvenliğini tehlikeye atacak düzeyde bu kadar eritilmesinde siyasi bir direktif var mıdır? Varsa bu direktifi kim veya kimler vermiştir?" ifadelerini kullandı.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Türkoğlu da Çayırhan'daki termik santralin kar eden bir santral olduğunu, bölgede 1 milyon 100 bin yerleşim yerine elektrik sağladığını anımsattı.

Türkoğlu, santralin satışa çıkarılmasını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bu konu ülkemizin enerji bağımsızlığını, işçilerin geleceğini ve kamu yararını doğrudan ilgilendiren kritik bir konudur. Çayırhan Termik Santrali ve bağlı maden sahaları, Türkiye'nin enerji üretiminde stratejik bir yere sahiptir. Yerli linyit kaynaklarıyla çalıştığı için dışa bağımlılığı azaltan kritik bir enerji üssüdür. Bu karar yalnızca ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda sosyal, stratejik ve ulusal güvenlik boyutları olan hayli hayati bir meseledir. Çayırhan Santrali'nde 2 bin 400 işçi bulunmakta ve 1300'ü yer altında çalışmaktadır. Yapmaya çalıştığınız özelleştirmede işçilerin haklarını güvence altına alan bir tek madde bulunmamaktadır. İşçilerin devralınacağına dair bir taahhüt yoktur. Toplu iş sözleşmeleriyle ilgili bir garanti yoktur."

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan da DEM Parti'nin yerel seçimlerde bazı il ve ilçelerde kent uzlaşısı yöntemini benimsediğini, bu stratejinin iktidara büyük kaybettirdiğini savundu.

AK Parti'nin DEM'li belediyelere ve kent uzlaşısına saldırdığını iddia eden Bozan, DEM'li belediyelere yapılan görevlendirmelerin ve kent uzlaşısına saldırının halkın iradesini tanımamak olduğunu ileri sürdü.

Başarır ve Gökçek arasında tartışma

Görüşmeler sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek arasında tartışma yaşandı.

Gökçek, Başarır'ın kendisine "Babana rica et, benim hakkımda 'tweet'ler atmasın, ben de babanla ilgili kürsüde konuşmayayım." dediğini söylemesi üzerine Başarır, "Ben kendisiyle kürsü arkasında bir kez karşılaştım, sadece bana 'Babamla ilgili bana bunları söyleme, ben babamın günahını çekmek zorunda değilim' dedi." ifadelerini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da önceki gün sabah saatlerinde Kartal, Ataşehir, Üsküdar, Sancaktepe, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediyelerinin bürokratları ve meclis üyelerinin gözaltına alındığını, gözaltı gerekçelerinin "kent uzlaşısı faaliyeti" olduğunu anımsattı.

Torun, bu kavramdan suç üreten bir yargı mekanizmasının Türkiye'nin hukuk tarihine düşecek bir not olduğunu savundu.

Bu uzlaşının suç olarak değerlendirilmesine tepki gösteren Torun, iktidarın yerel seçimi kaybetmesini hazmedemediğini ileri sürdü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul gündemi

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, gündemin ilk sırasında yer alan Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi görüşmelerinin bugünkü birleşimde tamamlanması, Genel Kurulun yarınki birleşiminde ise bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun tekliflerinin ele alınması kararlaştırıldı.

Genel Kurul, uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun tekliflerinin görüşmelerinin yarın tamamlanmaması halinde, haftalık çalışma günlerinin dışında bulunan 14 Şubat Cuma günü de çalışacak.

Genel Kurulda gelecek hafta Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Daha sonra Genel Kurulda Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.