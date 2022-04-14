Pazaryeri Belediyesi'nden iftar organizasyonu - Son Dakika
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Pazaryeri Belediyesi'nden iftar organizasyonu

14.04.2022 10:25
Pazaryeri Belediyesi'nden iftar organizasyonu

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi tarafından belediyede görev yapmakta olan ve önceki dönemlerde görev yapan personel ve meclis üyeleri için iftar yemeği düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi tarafından belediyede görev yapmakta olan ve önceki dönemlerde görev yapan personel ve meclis üyeleri için iftar yemeği düzenlendi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, düzenlenen iftar programına katılan belediye personeli ve ailelerini karşılayarak tek tek Ramazanlarını kutladı.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyleyen Başkan Tekin, "Göreve geldiğimiz günden beri çalıştığımız arkadaşlarımızın gönlünü alarak onların bu şehre daha verimli hizmet etmeleri sağlamaktı. İnanın sizlere gece gündüz bu gül şehre hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum" dedi.

Öte yandan davetliler gerçekleştirilen iftar programından duydukları mutluluğu ifade ederek Başkan Tekin'e teşekkür ettiler. - BİLECİK

Pazaryeri Belediyesi'nden iftar organizasyonu

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Zekiye Tekin, iftar yemeği, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Pazaryeri Belediyesi'nden iftar organizasyonu - Son Dakika


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