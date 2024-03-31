Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan oyunu kullandı.
Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu'ndaki 1052 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa eşi Gizem ve kızı Hilal Pehlivan ile birlikte gelen Burak Pehlivan oyunu kullandı. Pehlivan, Seçimlerin Efeler ilçemize, hemşehrilerimize ve vatanımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Son sözü milletimiz söyleyecek" dedi. - AYDIN
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Manisa Valisi Enver Ünlü, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Atatürk Ortaokulu'nda kullandı. Eşi Sema Ünlü ile Muradiye Mahallesi'ndeki okula gelen Vali Ünlü, vatandaşlar ve görevlilerle sohbet etti. 1414 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ünlü, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Ünlü, kent genelinde 3 bin 825 sandıkta, 1 milyon 113 bin 141 seçmenin oylarını huzur ve güven ortamında kullanabilmeleri için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, 5 bin 298 güvenlik görevlisinin görev yaptığını ifade etti.
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve diğer parti üyeleri, 31 Mart Mahalli İdari seçimleri için oy kullandı. Tüzün ve diğer üyeler, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. İmamoğlu, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi ve 5 yıllık emeğin helalleşme anı olduğunu belirtti. Ayrıca, İmamoğlu, bireylerin eşitlik ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini ve istemeden kırdığı kimse varsa haklarını helal etmesini istedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Karalar, demokrasiye ve ülkeye hayırlı bir seçim olmasını diledi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan MHP'li bir gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı ve adli işlemleri devam etmektedir.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Ulugazi Mahallesi'nin 25 yıldır muhtarı olan Filiz Kavalcı, 4 dönemdir rakipsiz olarak seçimlere katıldı. 50 yaşındaki Kavalcı, Türkiye'nin en uzun süre kadın muhtarı unvanına sahip.
Elazığ Belediye Başkanı ve adayı Şahin Şerifoğulları, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, güzel bir kampanya süreci geçirdiklerini ve diğer adaylar hakkında hiçbir söz sarf etmediklerini belirtti.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sandık başına giderek oy kullandı. Alan ve Hacıbektaşoğlu, seçimlerin Zonguldak için hayırlı olmasını diledi.
Şırnak'ta DEM Partililer, 6 bine yakın oyun kayıtlı olduğu okulda tek bir sivil seçmenin olmadığını, asker ve polislerin oy kullandığını iddia etti. Asker ve polislere 'Onursuzlar, haysiyetsizler' şeklinde hakarette bulunan kişiler, yakalanarak gözaltına alındı.
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