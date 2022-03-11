Podolyak: "Rusya, Ukrayna'da Suriye senaryosunu uygulamayı amaçlıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Podolyak: "Rusya, Ukrayna'da Suriye senaryosunu uygulamayı amaçlıyor"

11.03.2022 16:39
Podolyak: "Rusya, Ukrayna'da Suriye senaryosunu uygulamayı amaçlıyor"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün Ukrayna'da Rus saflarında savaşacağı açıklamalarına karşılık veren Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, "Ukrayna'da Suriye senaryosu uygulanması amaçlanıyor" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün Ukrayna'da Rus saflarında savaşacağı açıklamalarına karşılık veren Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, "Ukrayna'da Suriye senaryosu uygulanması amaçlanıyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki son durum ile ilgili sabah saatlerinde Ukrayna Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Şoygu, Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün Rusya saflarında Ukrayna'da savaşa katılabileceğini söyledi. Rusya tarafından yapılan açıklamalar üzerine Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'da Suriye senaryosunu uygulamayı amaçladığını söyleyerek, "Şoygu da dahil Rus yetkililer, Ukraynalı sivillere karşı kullanılmak üzere 16 bin eski DEAŞ militanının aceleyle kiralandığını duyurdu. DEAŞ'ın olaya dahil edilmesi ve kimyasal silahlarla ilgili Rus propagandası, Ukrayna'da Suriye senaryosunu uygulama girişiminin göstergesidir" ifadelerini kullandı. - KİEV

YORUMLAR
500
Ukrayna: Rusya, Ukrayna'ya DEAŞ'lı teröristleri getirecek Ukrayna: Rusya, Ukrayna'ya DEAŞ'lı teröristleri getirecek Son dakika haberi... Putin, Rus saflarında yer alacak Orta Doğu'dan 'gönüllü savaşçılara' onay verdi Son dakika haberi... Putin, Rus saflarında yer alacak Orta Doğu'dan 'gönüllü savaşçılara' onay verdi

Orta Doğu, Ukrayna, Suriye, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Podolyak: 'Rusya, Ukrayna'da Suriye senaryosunu uygulamayı amaçlıyor' - Son Dakika


Son Dakika
17:26 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 17:37:10. #1.13#
SON DAKİKA: Podolyak: "Rusya, Ukrayna'da Suriye senaryosunu uygulamayı amaçlıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement