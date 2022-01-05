Polonya Devlet Başkanı Duda'nın Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın ikinci kez Covid-19 testinin pozitif olduğu bildirildi.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, ikinci kez Covid-19'a yakalandı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Covid-19 testi pozitif çıkan Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın ikinci kez pozitif olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Başkanı Pawel Szrot, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Andrzej Duda'nın Covd-19 testi pozitif çıktı. Başkanın sağlık durumu iyi, herhangi bir belirtisi yok" açıklamasını yaptı. Szrot, Başkanın tıbbi bakım altında olduğunu söyleyerek Andrzej Duda'nın geçtiğimiz yıl Nisan ve Haziran aylarında iki doz Covid-19 aşısını ve Ekim ayında da hatırlatıcı doz yaptırdığını belirtti.

Polonya Sağlık Bakanlığı, bugün ülkede 196 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu. - VARŞOVA