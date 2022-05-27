Pursaklar Belediyesi'nden ülkenin dört bir yanına gezi turu - Son Dakika
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Pursaklar Belediyesi'nden ülkenin dört bir yanına gezi turu

27.05.2022 12:16
Pursaklar Belediyesi'nden ülkenin dört bir yanına gezi turu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye tarafından düzenlenen tarihi ve kültürel gezilere katılan vatandaşları uğurlayarak, geziye katılanlara hayırlı yolculuklar diledi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye tarafından düzenlenen tarihi ve kültürel gezilere katılan vatandaşları uğurlayarak, geziye katılanlara hayırlı yolculuklar diledi.

Pursaklar Belediyesi, tarihsel ve kültürel geziler çerçevesinde şehit ailelerini, muhtarları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, okul müdürleri ve idarecilerini İstanbul, Çanakkale, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin gezilerine yolcu etti. Pursaklar Belediye Binası önünden hareket edecek olan otobüslerde seyahat öncesi vatandaşlarla tek tek sohbet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, geziye katılanlara hayırlı yolculuklar diledi.

"Hemşehrilerimizi tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin yanında ecdadın destan yazdığı topraklara gezilere yolluyoruz"

Vatandaşların ülkenin tarihi ve kültürel değerlerini gezip görerek, yaşayarak öğrenmelerini sağladıklarını belirten Başkan Çetin, "Hemşehrilerimizi tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin yanında ecdadın destan yazdığı topraklara gezilere yolluyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, okul müdürlerimiz ve idarecilerimizi şehitler diyarı, şanlı tarihimizin yazıldığı yer olan Çanakkale'ye uğurlarken, mahalle muhtarlarımızı, Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin gezisine uğurladık. Şehit ailelerimizi ise fetih haftasında Ayasofya ziyareti başta olmak üzere çeşitli ziyaretlerin yapılacağı İstanbul'a uğurladık. Allah kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi'nden ülkenin dört bir yanına gezi turu
Pursaklar Belediyesi'nden ülkenin dört bir yanına gezi turu
Pursaklar Belediyesi'nden ülkenin dört bir yanına gezi turu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Pursaklar Belediyesi, Hisarcık, Şehit, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Pursaklar Belediyesi'nden ülkenin dört bir yanına gezi turu - Son Dakika


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