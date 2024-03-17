Putin, Rusya\'daki devlet başkanlığı seçimlerini kazandı

Diyarbakır'da DEM Parti organizasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen açık hava toplantısında, havai fişek bulunduran bir kişi dahil olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında 18 yaşından küçük olanlar da bulunuyor.