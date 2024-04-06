Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük mazbatasını aldı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde seçimleri kazanarak yeniden başkanlığa seçilen Mikail Sülük mazbatasını aldı.
31 Mart Yerel Yönetimler Seçiminde yeniden seçilen Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, meclis üyeleri ile birlikte mazbatasını ilçe seçim kurulundan aldı.
İkinci dönem için mazbatasını aldıktan sonra konuşan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Hemşerilerimizin destek ve teveccühleri ile yeniden bismillah dedik, yeni dönemimize başladık. Gönlümüzdeki Pütürge için yeniden yola çıkıyoruz. İlçemizi layık olduğu yere taşımak için daha önce olduğu gibi bu dönemde de durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. - MALATYA
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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ı ziyaret etti. Yurdunuseven ziyarette, İscehisar ve Seydiler Belediyelerinin güzel hizmetler almaya devam edeceğini söyledi. Başkan Seyhan Kılınçarslan da Yurdunuseven'e ziyareti ve destekleri için teşekkür etti. Yurdunuseven'e AK Parti İlçe Başkanı Metin Balaban, İl Genel Meclis üyesi Naci Mermer ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.
Karaman'da yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalarda 6 bin 118 kişiyi sorguladı ve 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca, yapılan operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Adil Bayındır, 31 Mart'ta yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Beyşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi. Bayındır, mazbatasını Beyşehir Adliyesinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tarık Çulha'dan aldı. Bayındır, önemli projelerin başlamasını heyecanla beklediğini belirterek, 'Kazanan Beyşehir oldu. Şimdi, 'Nerde kalmıştık.' diyerek önümüze bakıyoruz.' dedi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, Durağan ilçesinde cezaevi firarisi, Gerze ilçesinde parada sahtecilik suçundan ve il merkezinde uyuşturucu ticareti yapmaktan hükümlü olan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
31 Mart yerel seçimlerinden istediği sonucu alamayan AK Parti, bunun nedenlerini araştırmak için sahaya iniyor. 81 ilde yapılacak araştırmada vatandaşlara "Ne beklentiniz var, AK Parti belediyesinden memnun muydunuz, Neden sandığa gitmediniz?" soruları yöneltilecek. Araştırmadan çıkacak sonuç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne rapor olarak sunulacak.
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