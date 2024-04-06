Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük mazbatasını aldı

Politika

Malatya'nın Pütürge ilçesinde seçimleri kazanarak yeniden başkanlığa seçilen Mikail Sülük mazbatasını aldı.

31 Mart Yerel Yönetimler Seçiminde yeniden seçilen Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, meclis üyeleri ile birlikte mazbatasını ilçe seçim kurulundan aldı.

İkinci dönem için mazbatasını aldıktan sonra konuşan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Hemşerilerimizin destek ve teveccühleri ile yeniden bismillah dedik, yeni dönemimize başladık. Gönlümüzdeki Pütürge için yeniden yola çıkıyoruz. İlçemizi layık olduğu yere taşımak için daha önce olduğu gibi bu dönemde de durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. - MALATYA