Pütürge'nin yol ve alt yapı sorunları çözülüyor - Son Dakika
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Pütürge'nin yol ve alt yapı sorunları çözülüyor

01.06.2022 16:11
Pütürge'nin yol ve alt yapı sorunları çözülüyor

Pütürge Belediye başkanı Mikail Sülük, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay Pütürge'nin Sakkuşağı ve Dere bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Pütürge Belediye başkanı Mikail Sülük, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay Pütürge'nin Sakkuşağı ve Dere bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Pütürge Belediye başkanı Mikail Sülük, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Başkanı Hakan Demir, AK Parti Pütürge ilçe başkanı Bülent Karayılan ve beraberindeki heyet Pütürge'nin Sakkuşağı ve Dere bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlçenin 2022 yılı yol ve alt yapı yatırım programı için de değerlendirmelerde bunulduğu ziyaretlerde konuşan Başkan Sülük," Pütürge'nin coğrafi yapısı nedeniyle yol ve altyapı çalışmalarının geniş bir alanda sürdürüldüğünü belirten, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, 3,5 yıldır Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yoğun bir çalışma yapıyoruz. Pütürge'nin coğrafya yapısı nedeniyle yol ağımız çok fazla. Geçen yıl itibariyle 320 kilo metre asfaltı Büyükşehir Belediyemiz bitirdi. Şuan da Diyarbakır sınırındaki mahallelerimizde incelemelerde bulunuyoruz. Bölgedeki yolları inceledik, imkanlara göre neler yapılabilecek bunları görüşeceğiz. Çalışmalara katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay ise Pütürge'de yol ve alt yapı çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Pütürge'nin ne yol nede su sorunu kalmayacağını ifade etti. - MALATYA

Pütürge'nin yol ve alt yapı sorunları çözülüyor
Pütürge'nin yol ve alt yapı sorunları çözülüyor
Pütürge'nin yol ve alt yapı sorunları çözülüyor
Pütürge'nin yol ve alt yapı sorunları çözülüyor

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Mikail Sülük, Malatya, Pütürge, Politika, Son Dakika

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