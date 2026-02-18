Ramazan'da Paylaşmanın Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan'da Paylaşmanın Önemi

18.02.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Ramazan'da gönül hoşnutluğuna ve paylaşmaya vurgu yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Bu mübarek ayda hedefimiz sadece sofraları büyütmek değil, paylaşmayı arttırmak, kalabalıkları çoğaltmak değil, gönülleri hoşnut etmek olmalıdır." ifadelerini kullandı

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Durmaz, ramazan dolayısıyla partisinin belediye başkanlarına bir mesaj gönderdi.

Mesajında, ramazan ayının yalnızca oruç tutulan günlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda milletin vicdan muhasebesi yaptığı, ihtiyaç sahiplerinin hatırlandığı ve sosyal adalet duygusunun güçlendiği kutlu bir mevsim olduğunu belirten Durmaz, MHP'nin "üretken belediyecilik" anlayışıyla şehirleri yalnızca imar etmeyi değil, gönülleri ihya etmeyi, sosyal adaleti güçlendirmeyi ve kamu emanetini en yüksek hassasiyetle korumayı esas aldığını vurguladı.

Durmaz, bu anlayışın en belirgin tezahürünün ise gösterişten uzak durmak, kaynakları israfa değil, ihtiyaca yönlendirmek ve belediyeciliği doğrudan "milletin hayır duasına talip bir sorumluluk alanı görmek" olduğunu bildirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Meclis grup toplantısındaki "Ülkemizin her yerinde gönül gönüle vererek kardeşliğimizi yüceltmeliyiz. Bol yıldızlı otellerin restoranlarında değil, mütevazı sofralarda yerimizi almalıyız. Milletvekillerimiz ve tüm teşkilatımızla eşzamanlı şekilde daha hızlı, daha aktif, daha sorumlu, daha özenli, daha müşfik, daha kucaklayıcı, daha hazır olmalıyız." talimatını hatırlatan Durmaz, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı boyunca, belediye sınırları içerisinde yaşayan dar gelirli, kimsesiz, yaşlı, engelli, yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespiti yapılmamışsa mutlaka ve titizlikle yapılmalıdır. Sosyal yardım envanterleri güncellenmeli, hiçbir ihtiyaç sahibinin gözden kaçmaması için muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve ilgili birimlerle güçlü bir koordinasyon kurulmalıdır. 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretlerimiz, 'Derdiniz Derdimizdir' sohbet toplantılarımızda milletimizin her kesimiyle buluşmalar sürdürülmeli, belediyelerimiz milletimizin derdiyle dertlenen kurumlar olmayı devam ettirmelidir."

"Özellikle yalnız yaşayan yaşlılarımız ziyaret edilmeli"

Durmaz, ramazan ayının ruhuna uygun olarak abartılı, israfa açık, yüksek maliyetli iftar organizasyonlarından özellikle kaçınılmasını isteyerek, "Gösterişe dayalı kalabalık sofralar yerine, kimsesizin, yetimin, ihtiyaç sahibinin sofrasına misafir olunan, paylaşma ruhunu büyüten mütevazı programlar tercih edilmelidir. Kamu kaynaklarının her kuruşunun millet emaneti olduğu bilinciyle hareket edilerek, tasarruf edilen her imkanın sosyal desteklere yönlendirilmesi esas olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Durmaz, ihtiyaç sahiplerine yalnızca yardım ulaştırmakla yetinilmeyip, hal hatır soran ve gönül alan belediyecilik anlayışının sahaya yansıtılması gerektiğini belirtti.

Ev ziyaretlerinin, mahalle buluşmalarının ve gönül sofralarının çoğaltılarak MHP'li belediyelerin milletle temasını arttırması gerektiğine işaret eden Durmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle yalnız yaşayan yaşlılarımız ile özel gereksinimli vatandaşlarımız düzenli olarak ziyaret edilmeli, ihtiyaç ve talepleri mutlaka karşılanmalıdır. Ramazan ayı kapsamında yapılan tüm sosyal destek ve organizasyonlar şeffaf, ölçülü ve hesap verilebilir bir anlayışla yürütülmelidir. Belediyelerimizin her uygulaması, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kamu ahlakına verdiği önemin sahadaki yansıması olmalıdır. Unutulmamalıdır ki, şehirleri mamur eden irade, gönülleri imar eden merhametle anlam kazanır. Bu mübarek ayda hedefimiz sadece sofraları büyütmek değil, paylaşmayı arttırmak, kalabalıkları çoğaltmak değil, gönülleri hoşnut etmek olmalıdır. Milletimizin her hanesinde, devletimizin şefkat elinin hissedilmesi, partimizin belediyecilik anlayışının en güçlü nişanesi olacaktır."

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ramazan'da Paylaşmanın Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:17:29. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan'da Paylaşmanın Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.