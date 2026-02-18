Ramazan'da Paylaşmanın Önemi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Bu mübarek ayda hedefimiz sadece sofraları büyütmek değil, paylaşmayı arttırmak, kalabalıkları çoğaltmak değil, gönülleri hoşnut etmek olmalıdır." ifadelerini kullandı

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Durmaz, ramazan dolayısıyla partisinin belediye başkanlarına bir mesaj gönderdi.

Mesajında, ramazan ayının yalnızca oruç tutulan günlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda milletin vicdan muhasebesi yaptığı, ihtiyaç sahiplerinin hatırlandığı ve sosyal adalet duygusunun güçlendiği kutlu bir mevsim olduğunu belirten Durmaz, MHP'nin "üretken belediyecilik" anlayışıyla şehirleri yalnızca imar etmeyi değil, gönülleri ihya etmeyi, sosyal adaleti güçlendirmeyi ve kamu emanetini en yüksek hassasiyetle korumayı esas aldığını vurguladı.

Durmaz, bu anlayışın en belirgin tezahürünün ise gösterişten uzak durmak, kaynakları israfa değil, ihtiyaca yönlendirmek ve belediyeciliği doğrudan "milletin hayır duasına talip bir sorumluluk alanı görmek" olduğunu bildirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Meclis grup toplantısındaki "Ülkemizin her yerinde gönül gönüle vererek kardeşliğimizi yüceltmeliyiz. Bol yıldızlı otellerin restoranlarında değil, mütevazı sofralarda yerimizi almalıyız. Milletvekillerimiz ve tüm teşkilatımızla eşzamanlı şekilde daha hızlı, daha aktif, daha sorumlu, daha özenli, daha müşfik, daha kucaklayıcı, daha hazır olmalıyız." talimatını hatırlatan Durmaz, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı boyunca, belediye sınırları içerisinde yaşayan dar gelirli, kimsesiz, yaşlı, engelli, yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespiti yapılmamışsa mutlaka ve titizlikle yapılmalıdır. Sosyal yardım envanterleri güncellenmeli, hiçbir ihtiyaç sahibinin gözden kaçmaması için muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve ilgili birimlerle güçlü bir koordinasyon kurulmalıdır. 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretlerimiz, 'Derdiniz Derdimizdir' sohbet toplantılarımızda milletimizin her kesimiyle buluşmalar sürdürülmeli, belediyelerimiz milletimizin derdiyle dertlenen kurumlar olmayı devam ettirmelidir."

"Özellikle yalnız yaşayan yaşlılarımız ziyaret edilmeli"

Durmaz, ramazan ayının ruhuna uygun olarak abartılı, israfa açık, yüksek maliyetli iftar organizasyonlarından özellikle kaçınılmasını isteyerek, "Gösterişe dayalı kalabalık sofralar yerine, kimsesizin, yetimin, ihtiyaç sahibinin sofrasına misafir olunan, paylaşma ruhunu büyüten mütevazı programlar tercih edilmelidir. Kamu kaynaklarının her kuruşunun millet emaneti olduğu bilinciyle hareket edilerek, tasarruf edilen her imkanın sosyal desteklere yönlendirilmesi esas olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Durmaz, ihtiyaç sahiplerine yalnızca yardım ulaştırmakla yetinilmeyip, hal hatır soran ve gönül alan belediyecilik anlayışının sahaya yansıtılması gerektiğini belirtti.

Ev ziyaretlerinin, mahalle buluşmalarının ve gönül sofralarının çoğaltılarak MHP'li belediyelerin milletle temasını arttırması gerektiğine işaret eden Durmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle yalnız yaşayan yaşlılarımız ile özel gereksinimli vatandaşlarımız düzenli olarak ziyaret edilmeli, ihtiyaç ve talepleri mutlaka karşılanmalıdır. Ramazan ayı kapsamında yapılan tüm sosyal destek ve organizasyonlar şeffaf, ölçülü ve hesap verilebilir bir anlayışla yürütülmelidir. Belediyelerimizin her uygulaması, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kamu ahlakına verdiği önemin sahadaki yansıması olmalıdır. Unutulmamalıdır ki, şehirleri mamur eden irade, gönülleri imar eden merhametle anlam kazanır. Bu mübarek ayda hedefimiz sadece sofraları büyütmek değil, paylaşmayı arttırmak, kalabalıkları çoğaltmak değil, gönülleri hoşnut etmek olmalıdır. Milletimizin her hanesinde, devletimizin şefkat elinin hissedilmesi, partimizin belediyecilik anlayışının en güçlü nişanesi olacaktır."