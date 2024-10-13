Rize'de Boykot Açılışı Disiplin Süreci

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticilerinin disipline sevk edildiğini açıkladı.

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.