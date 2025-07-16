ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları konusunda taraflarla görüşme yaptıklarını yineleyerek, "Bu rahatsız edici ve dehşet verici durumu bu gece sona erdirecek belirli adımlar üzerinde mutabık kaldık" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları hakkında açıklamada bulundu. Rubio, "Suriye'deki çatışmalara müdahil olan tüm taraflarla görüştük. Bu rahatsız edici ve dehşet verici durumu bu gece sona erdirecek belirli adımlar üzerinde mutabık kaldık. Bunun için tüm tarafların verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekiyor ve biz de bunu yapmalarını bekliyoruz" dedi. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › Rubio'dan İsrail-Suriye Açıklaması - Son Dakika
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