Rus basını: "İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya gelecek" - Son Dakika

Rus basını, İngiltere Dışişleri Bakanı Lizz Truss ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Moskova'da bir araya geleceğini belirtti.

Rus haber ajansı Ria'nın haberinde, İngiltere Dışişleri Bakanı Lizz Truss ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un şubat ayında başkent Moskova'da bir araya geleceği aktarılarak, "İngiltere Dışişleri Bakanı, Lavrov ile görüşmek üzere Moskova'ya seyahat etmek istedi ve Moskova'da şubat ayında gerçekleştirilecek ziyareti kabul etti" denildi.

Ziyaretin Rusya ile Batı arasında Ukrayna konusunda artan gerilim nedeniyle gerçekleşeceği öğrenildi.

Savunma bakanları da bir araya gelecek

Üst düzey bir İngiliz Savunma Bakanlığı kaynağından yapılan açıklamada ise, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile Moskova'da görüşmeyi kabul ettiği belirtilerek, "Ülkelerimiz arasındaki son ikili görüşmenin 2013'te Londra'da gerçekleştiği göz önüne alındığında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da bunun üzerine Moskova'da görüşmeyi teklif etti. Dışişleri Bakanı, Ukrayna krizi ile ilgili istikrarı sağlamak için tüm yolları araştıracağını ve bir çözüme ulaştıracağını açıkça belirtti" ifadelerine yer verildi.

İngiltere'den pazartesi günü yapılan açıklamada, Ukrayna'ya kendisini muhtemel bir işgale karşı savunmasında yardımcı olmak için tanksavar silahlar sağlamaya başlandığı belirtilmişti. - MOSKOVA