Rusya, Çekya'yı Sovyet menşeli silah satmaması konusunda uyardı - Son Dakika
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Rusya, Çekya'yı Sovyet menşeli silah satmaması konusunda uyardı

16.04.2022 15:43
Rusya, Çekya'yı Sovyet menşeli silah satmaması konusunda uyardı

Rusya, diplomatik bir nota ile Çekya'yı, Rusya'nın rızası olmadan üçüncü ülkelere Sovyet menşeli silah sağlayamayacağı konusunda uyarmasının ardından Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, "Yapılan anlaşmalarda askeri teçhizatların yeniden ihracat maddesi bulunmamaktadır" dedi.

Rusya, diplomatik bir nota ile Çekya'yı, Rusya'nın rızası olmadan üçüncü ülkelere Sovyet menşeli silah sağlayamayacağı konusunda uyarmasının ardından Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, "Yapılan anlaşmalarda askeri teçhizatların yeniden ihracat maddesi bulunmamaktadır" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Rusya'nın rızası olmadan üçüncü ülkelere Sovyet menşeli silah sağlanamayacağı konusunda Rusya'dan bir diplomatik nota alındığını söyleyen Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, "Dışişleri Bakanlığımız, Rusya'nın izni olmadan Sovyet menşeli silahları üçüncü ülkelere satmamıza izin verilmediğine dair bir nota aldı. Dışişleri Bakanlığı olarak buna tepki göstermedik çünkü bunun gerçek bir saçmalık olduğunu düşünüyoruz. Yapılan anlaşmalarda askeri teçhizatların yeniden ihracat maddesi bulunmamaktadır. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin kesilmesini talep etmek için söylediği yalanların başka bir yoludur" dedi.

"Bir tehdit olarak yorumluyoruz"

Bakan Lipavsky açıklamasının devamında, "Mart ayının başında Rus büyükelçisi, bakan yardımcımıza Rusya'nın Ukrayna'daki batı silahlarına sahip konvoylara terör saldırıları beklediğini bildirdi. Rus tarafı, gelen bir dizi tehditten bir diğeri olarak anladığımız bu eylemleri hiçbir şekilde engelleyemeyeceğini anlamıştır. Bunu açıkça Rusya'nın kendisinin hazırladığı muhtemel bir sabotaj eylemi tehdidi olarak yorumluyoruz. Ruslar, AB ve NATO'daki diğer müttefiklerimize de benzer mesajlar verdi" ifadelerini kullandı.

Çekya, Rusya'nın saldırıları altında bulunan Ukrayna'ya destek vermek amacıyla geçtiğimiz günlerde ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda Sovyet menşeli T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı aracı Ukrayna'ya gönderme kararı alarak Ukrayna'ya tank desteği veren ilk ülke olmuştu. Çekya, şu ana kadar Ukrayna'ya ağır silahlardan oluşan yaklaşık 60 milyon avro tutarında yardımda bulundu. - PRAG

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Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Silah, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya, Çekya'yı Sovyet menşeli silah satmaması konusunda uyardı - Son Dakika


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