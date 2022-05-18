Rusya'dan Fransa'ya misilleme - Son Dakika
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Rusya'dan Fransa'ya misilleme

18.05.2022 14:08
Rusya'dan Fransa'ya misilleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 34 Fransız diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 34 Fransız diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı.

Rusya, Fransa'nın Nisan ayında 35 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından yeni bir misilleme kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 34 Fransız diplomatın ülkeden sınır dışı edildiği aktarıldı. Fransa'da 35 Rus diplomatın ardından Fransız ulusal çıkarlarına karşı çıktıkları sonucuna varılan 6 diplomat daha Rus ajanı oldukları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edilmişti. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya'dan Fransa'ya misilleme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'dan Fransa'ya misilleme - Son Dakika
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