Rusya'dan, Japonya ve ABD'ye gözdağı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'dan, Japonya ve ABD'ye gözdağı

07.05.2022 09:09
Rusya'dan, Japonya ve ABD'ye gözdağı

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni bir denizaltı savunma füzesi sisteminin Japon Denizi'nde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni bir denizaltı savunma füzesi sisteminin Japon Denizi'nde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu. Moskova'nın adımı Japonya ve ABD'ye gözdağı olarak yorumlandı.

Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle uygulanan yaptırımların ardından Rusya-Japonya ilişkileri gergin bir döneme girerken, Moskova'dan bölgede gerilimi arttıracak bir hamle geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, bir denizaltı savunma füzesi sisteminin son versiyonunun Japon Denizi'nde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu. Rusya'nın Pasifik Filosundaki Korvet tipi bir savaş gemisinden "Otvet" sistemiyle fırlatılan füzenin belirlenen su altı hedefini isabetli şekilde vurduğu kaydedildi. Moskova'nın adımı, Japonya ve Pasifik bölgesindeki en büyük müttefiki olan Washington'a gözdağı olarak yorumlandı.

Düşman denizaltıları yok etmek için geliştirildi

Düşman denizaltıları yok etmek için tasarlanan denizaltı karşıtı füze sistemi "Otvet"in, "91R1 Kalibr" füze sistemi baz alınarak geliştirildiği biliniyor. Korvet, firkateyn ve diğer tipteki savaş gemilerine kurulabilen sistem aracılığıyla çeşitli füze türlerinin ateşlenebildiği belirtiliyor. 50 kilometreye kadar atış menzilli bulunan "Otvet" sistemi ile fırlatılan füzeler denizin 800 metre altında bulunan hedefleri vurabiliyor. - TOKYO

Rusya'dan, Japonya ve ABD'ye gözdağı
Rusya'dan, Japonya ve ABD'ye gözdağı

YORUMLAR
500
Rusya'nın ABD büyükelçisinden tedirgin eden nükleer savaş açıklaması: Devletin varlığı tehlikeye girerse bu silahlar kullanılabilir Rusya'nın ABD büyükelçisinden tedirgin eden nükleer savaş açıklaması: Devletin varlığı tehlikeye girerse bu silahlar kullanılabilir Nikaragua Devlet Başkanı: 'Ukrayna krizinin köklü nedeni ABD'nin tek taraflılığı' Nikaragua Devlet Başkanı: 'Ukrayna krizinin köklü nedeni ABD'nin tek taraflılığı'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Japon Denizi, Japonya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya'dan, Japonya ve ABD'ye gözdağı - Son Dakika


Son Dakika
09:17 Kervana Davutoğlu'nun partisi de katıldı: Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'a ırkçılık suçlaması
09:15 Özdağ-Soylu tartışmasına suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı da girdi, FETÖ iması yaptı
09:14 Salih Bademci'den kaslarıyla şov yapan Kaan Yıldırım'a: Abartmasak mı?
01:15 Evden kaçmasın diye zincirle yatak odasına bağlamışlar! 13 yaşındaki kız çocuğu 1 ay sonra kurtarıldı
01:13 Fenerbahçe taraftarı çok heyecanlandı! Yeni Alex'in transferi için harekete geçildi
00:57 Canan Kaftancıoğlu'nun Suriyelilerin gönderilemeyeceğine dair sözlerine CHP'den cevap: Biz taahhüdümüzün arkasındayız
00:54 Osman Kavala'dan, Erdoğan'ın "Türkiye'nin Soros'u" sözlerine cevap: Vakıf üyelerinden farklı bir ilişkim olmadığını biliyorlar
00:51 Inter'den tarihi geri dönüş! Empoli'yi 2-0 geriden gelerek 4-2 yendi
23:46 Hatay'da duygusal anlar! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde gözyaşlarına hakim olamadı
23:34 CHP Sözcüsü Öztrak'tan, Soylu'ya sert sözler: Atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 09:23:18. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'dan, Japonya ve ABD'ye gözdağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement