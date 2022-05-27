Rusya'dan YouTube'a tehdit - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'dan YouTube'a tehdit

27.05.2022 00:59
Rusya'dan YouTube'a tehdit

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, YouTube'un basın toplantılarını bir kez daha engellemesi durumunda Rusya'daki Batılı gazetecilerin sınır dışı edileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, YouTube'un basın toplantılarını bir kez daha engellemesi durumunda Rusya'daki Batılı gazetecilerin sınır dışı edileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Dışişleri Bakanlığının YouTube üzerinden yayınladığı günlük basın toplantılarının engellendiğini belirtti. Bu durumun bir daha tekrarlanması durumunda karşılık vereceklerini ifade eden Sözcü Zaharova, "Birkaç basın toplantım engellendi. Onlara şöyle dedik. Başka bir basın toplantısını engellerseniz, bir gazeteci veya ABD'li medya kuruluşu evine döner. Basın toplantısı bir daha engellenirse bir kişinin veya basın kuruluşunun ismini belirteceğiz, o da evine dönecek" ifadelerini kullandı.

Zaharova'nın açıklaması, Rus parlamentosunun bir Batılı ülkenin Rus medyasına "düşmanca" davranması halinde savcılara Moskova'daki yabancı medya bürolarını kapatma yetkisi veren yasa tasarısını kabul etmesinden günler sonra geldi. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Maria Zaharova, Youtube, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya'dan YouTube'a tehdit - Son Dakika


Son Dakika
00:47 Alkol ve sigaraya ÖTV zammı!
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
00:44 Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlar netleşti!
00:25 "Sosyal medya yasası" teklifi Meclis'e sunuldu! Gerçeğe aykırı bilgi yayanlara hapis cezası geliyor
00:22 Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek
23:56 Marmaray'da şaşırtan olay! 60'lı yaşlarındaki bir adam Arap aileye küfürler savurdu
23:53 Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı
23:52 Litvanya'dan, Ukraynaya SİHA desteği! Türkiye'den satın alabilmek için kampanya başlattılar
23:26 Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor
23:01 Gündem olan olay! Şampiyonluk kutlamasında takım arkadaşını yumrukladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 01:05:46. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'dan YouTube'a tehdit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement