Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var... - Son Dakika

Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya'yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar" sorusuna cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Şans her zaman var" dedi. - MOSKOVA