Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya'yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar" sorusuna cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Şans her zaman var" dedi. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 'Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var... - Son Dakika