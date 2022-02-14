Üye Girişi
Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var... - Son Dakika

Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var...

14.02.2022 16:22
Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var...

Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya'yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar" sorusuna cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Şans her zaman var" dedi.

Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya'yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar" sorusuna cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Şans her zaman var" dedi. - MOSKOVA

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 'Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var... - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
16:09 Kumar borcu kan döktü! 58 yaşındaki kadın, oğlunun arkadaşları tarafından katledildi
16:03 Evinde ölü bulunan kadının katilleri, oğlunun arkadaşları çıktı!
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
15:43 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
15:11 Karaman'da çiçekçi esnafı: Bu sene buketleri biber, salatalık ve patlıcandan yaptık
15:24 O şarkı bir farkla gerçek oldu! Tuncelili yurttaş esmeri değil, tilkiyi fıstık ile besledi
15:27 Bu bikini koli bandıyla yapıldı! Dünya basınında geniş yer buldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 16:28:19. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement