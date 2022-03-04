Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor

04.03.2022 00:57
Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor

Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, "Müzakereler Ukrayna tarafıyla planlandığı yerde, Belarus'un Brest bölgesinde gerçekleştirilecek, temas halindeyiz.

Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, "Müzakereler Ukrayna tarafıyla planlandığı yerde, Belarus'un Brest bölgesinde gerçekleştirilecek, temas halindeyiz. Sanırım görüşmeler saat 15.00'te başlayacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 8. gününde devam ederken, gözler ateşkes sağlanmasına yönelik bugün ikincisi yapılacak Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerine çevrildi. Rus heyeti başkanı, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna heyeti ile bugün Brest'te gerçekleştirilecek ikinci tur müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Medinsky, "Müzakereler Ukrayna tarafıyla planlandığı yerde, Belarus'un Brest bölgesinde gerçekleştirilecek, temas halindeyiz. Rus heyeti bekliyor. Sanırım görüşmeler saat 15.00'te başlayacak" dedi. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor Son dakika... Ukrayna için savaşmaya giden Çek vatandaşları hapis cezasından muaf Son dakika... Ukrayna için savaşmaya giden Çek vatandaşları hapis cezasından muaf

Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
22:29 ABD'den yeni yaptırımlar: Bu kez Rus oligarklara ve Kremlin Sözcüsü'ne
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 01:08:13. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement