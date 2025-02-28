Rusya ve ABD'nin İstanbul Görüşmesi - Son Dakika
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Politika

Rusya ve ABD'nin İstanbul Görüşmesi

İstanbul'da yapılan görüşmede, büyükelçilik finansmanı ve doğrudan uçuşların yeniden başlatılması değerlendirildi.

28.02.2025 15:51
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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD ve Rusya arasında İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, büyükelçiliklerin finansmanı konusunda ortak adımlar üzerinde anlaşmaya varıldığı ve iki ülke arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılma olasılığını değerlendirildiği kaydedildi.

ABD ve Rusya arasında büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine yürütülen görüşme dün ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu konutunda gerçekleştirilmişti. ABD-Rus heyetleri arasındaki görüşmeye ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Rusya ve ABD heyetlerinin, İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmelerde büyükelçiliklerin finansmanı konusunda ortak adımlar üzerinde anlaştığı kaydedilen açıklamada, iki ülke arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılma olasılığını değerlendirildiği belirtildi. ABD Başkonsolosunun rezidansında yapılan 6.5 saat süren görüşmede iki ülkenin büyükelçiliklerinin sorunsuz şekilde finanse edilmesini sağlamak için karşılıklı adımların kararlaştırıldığı aktarılırken ayrıca, diplomatların görevlerini yerine getirebilmesi için uygun şartlar oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Tarafların ayrıca 2016-2018 yılları arasında ABD tarafından el konulan Rus diplomatik mülklerine ilişkin meseleler, ikili ilişkilerdeki çeşitli sorunların çözüm yollarının da ele alındığı aktarıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, görüşmelerin yapıcı ve iş odaklı bir atmosferde geçtiği vurgulayarak bu diyalog kanalının devam edeceği belirtildi.

İstanbul'daki görüşmeler, Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darchiev ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Sonata Coulter başkanlığındaki heyetler arasında yapıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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