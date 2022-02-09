Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, vatandaşların karşılayamaz hale geldiği masrafları protesto etme hakkının engellenmek istendiğini ileri sürerek bu durumun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Sağlık çalışanlarının karşılaştığı sorunları aktaran Karamollaoğlu, sağlık personelinin yüzleştiği sorunlar ve iş yüküne kıyasla aldıkları ücretlerin yetersiz kaldığını iddia etti.

Öğretmen Meslek Kanunu'nu eleştiren Karamollaoğlu, getirilen sistemin öğretmenler arasında adaleti sağlamadığını savundu.

Ekonomik gelişmeler ve yüksek faturalar nedeniyle esnaf ve vatandaşın zorluk çektiğini belirten Karamollaoğlu, 20 yıl ülkeyi yöneten bir iktidarın kötü gidişattan başkasını sorumlu tutmaya hakkının bulunmadığını söyledi. Bir ülkeyi idare etmenin kolay olmadığını dile getiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Şartların olumlu olduğu, çok da bozuk olmadığı ortamlarda siz makul fiyat artışlarını kabul edebilirsiniz ama bugün gelinen noktada bu rakamlar misliyle artmaya başladığında 2-3 misli, 5 misli zamlar geldiğinde elbette insanlar hem bunu faturalarına yansıtacaklar hem de yeri geldiği zaman sokağa çıkıp iktidarın neden tedbir almadığını gündeme getirip bunları protesto edecekler. Bu hak bunlara aittir ve bu hakkın engellenmesi kesinlikle kabul edilemez. Bundan dolayıdır ki iktidarın böyle tepkiler göstermesini, nankörlükle hainlikle itham etmekten daha büyük gaflet olmaz. Ne yapacak vatandaşlar? 20 yıldır iktidardasınız, bu memleketi yönetiyorsunuz, şimdi çıkmış bu vatandaşın karşılayamadığı masrafları protesto etmesinin önünü kesmek istiyorsunuz. Bir de bu protestoları hainlikle tavsif etmek istiyorsunuz."

Vatandaşların tepki göstermekte haklı olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, bu ölçülerde yapılan zamların kabul edilemez olduğunu, iktidarın gerekli tedbirleri alarak zamları geri çekmesi gerektiğini, özellikle çiftçiden en azından bu dönemde elektrik, doğalgaz faturalarında ve akaryakıtta alınan vergilerin asgari seviyeye çekilmesi ya da bir süre kaldırılması gerektiğini söyledi.

Karamollaoğlu, yapılmaması durumunda ekonomiye zararı olmayacak yatırımlardan vazgeçilmesi çağrısında bulunarak israfa dönen yanlış yatırım politikalarının terk edilmesini istedi.