Karamollaoğlu sözlerini düzeltti: Altılı masa devam edecek kanaatindeyim - Son Dakika
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Karamollaoğlu sözlerini düzeltti: Altılı masa devam edecek kanaatindeyim

15.08.2022 16:15

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Altılı Masa, benim kanaatim devam eder ama eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı" ifadelerini düzelterek, "İttifakların eskisi kadar önemli olmadığını söylemiştik. Bunun sebebi de iktidarın bu konuda yaptığı değişiklikler. Ancak 'bunun hiçbir faydası yok, bunun hiçbir önemi yok' demedik. Bu (Altılı Masa) devam edecek kanaatindeyim. Kimse, bir kelimenin alınıp çarpıtılmasıyla bir şeyler, yanlış şeyler çıkarmaya teşebbüs etmemeli" dedi.

Temel Karamollaoğlu, bugün yaptığı açıklamada, daha önce kendisine sorulan "Seçime koalisyon olarak mı gireceksiniz" sorusuna verdiği "Koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Altılı Masa, benim kanaatim devam eder ama eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı" sözlerine açıklama yaptı.

"ALTILI MASA İSTER İSTEMEZ BİR DAYANIŞMA İÇİNDE"

Karamollaoğlu, gazetecilerin "Altılı masanın önemi kalmadı mı, dağılır mı" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Her konuyu bir yönüyle anlatmak ve bu yönüyle de istismar etmek mümkün. İttifakların eskisi kadar önemli olmadığını söylemiştik. Bunun sebebi de iktidarın bu konuda yaptığı değişiklikler. Ancak 'bunun hiçbir faydası yok, bunun hiçbir önemi yok' demedik. Altılı Masa çalışmaları bundan sonra da devam edecek, ister istemez bir dayanışma içinde.

"DERDİMİZ BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK"

Bizim burada derdimiz, ille de bir şeyler yapmak, iktidar olmak vesaire değil, ilk kademede bu sistemi değiştirmek. Başkanlık sistemi, istismara açık bir sistem. Tek kişinin dediği oluyor. Başka kimseyle müzakere edilemiyor. Meclis'in önemi kalmadı. Halbuki biz, bunu yeniden değiştirmek, tek kişiye her şeyi endekslememek, mutlaka bir istişare kurumu olmasını temin etmek arzusundayız.

"MİLLETİMİZ O ZAMAN PEK İLTİFAT ETMEDİ BİZİM SÖYLEDİKLERİMİZE"

Bu ittifaklara imkan veren değişiklikler yapılmadan önce de zaten biz, bir araya gelerek bu konuları görüşüyorduk. Referanduma giderken de bir araya gelmiştik. Bu referandumun faydalı olmadığını, geçmemesi icap ettiğini söylemiştik. Ama milletimiz o zaman pek iltifat etmedi bizim söylediklerimize.

"İTTİFAKLAR BU MEMLEKETE BUGÜNKÜ HALİYLE PEK BİR FAYDA SAĞLAMIYOR"

Şimdi herkes, büyük bir çoğunluk görüyoruz ki ittifaklar bu memlekete bugünkü haliyle büyük bir fayda sağlamıyor. Ama 'hiç ittifak olmayacak'. Meclis'te çoğunluğunuz olmazsa mecbursunuz birçok siyasi parti bir araya gelip bir hükümet kurmaya. Bugün için bu da bu manaya geliyor zaten. Onun için altılı masanın toplantıları da bu hafta sonunda bildiğiniz gibi bizim ev sahipliğinde yapılacak. Bu devam edecek kanaatindeyim, inşallah memleketimize hayırlı bir değişiklik, hayırlı bir gelişme olur diye ümit ediyorum ben. Kimse, bir kelimenin hemen alınıp çarpıtılmasıyla bir şeyler, yanlış şeyler çıkarmaya teşebbüs etmemeli."

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Kaynak: ANKA

Temel Karamollaoğlu, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Karamollaoğlu sözlerini düzeltti: Altılı masa devam edecek kanaatindeyim - Son Dakika

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