Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini eleştirdi: Bunların metal yorgunluğu var, o yüzden artık dinlenmeleri gerek

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen geleneksel "Milli Görüş Buluşması" kapsamında milli görüşlülerle bir araya geldi.

"HEPİNİZİN ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ AMA SEÇİMLER UZAK DEĞİL"

Sözcü'de yer alan habere göre, çok sayıda milli görüşlünün katıldığı buluşmada konuşan Karamollaoğlu, "Zor günlerden geçiyoruz. Hepinizin bir takım zorluklarla karşı karşıya olduğunuzu biliyoruz. Ama seçimler uzak değil. On aydan daha az bir vakit kaldı. Bu sizlerin, milletimizin arayışının ne olduğu, yönelişinin nereye olacağını biz gösterecek bir seçim olacak" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET ARTIK SORUNLARA ÇÖZÜM BULAMIYOR"

Mevcut AK Parti hükümetinin güncel durumu hakkında konuşan Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Şimdiki arkadaşlar artık sorunlara çözüm bulamıyorlar. Bunların metal yorgunluğu var. Metal yorgunluk demek bir daha iş görememek demek. O yüzden artık bunların dinlenmesi gerek.

"BİZİM KİTABIMIZDA YOLSUZLUK YAZMAZ AMA CUMHURBAŞKANI 'İTİBARDA İSRAF OLMAZ' DİYOR"

Bizim kitabımızda yolsuzluk ve israf yazmaz. Ama maalesef Cumhurbaşkanımız itibarda israf olmaz diyor. Yani itibar görmek için her türlü harcamayı yaparsanız, caka satarsanız, bir yere giderken ihtişamla giderseniz. Böyle mantık olur mu? Hangi ülkede yaşıyoruz? Bunlar görünmüyor diye biz bilmiyor muyuz zannediyorsunuz? Biz biliyoruz. İnşallah bu seçim milat olacaktır ve ülkemiz yeniden ayağa kalkacaktır."