Saadet Partisi Melikgazi\'de Devir Teslim Töreni

Politika

Saadet Partisi (SP) Melikgazi İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Görevini devreden önceki dönem İlçe Başkanı Vacit Kip, ilçe başkanlığı görevini yeni İlçe Başkanı Halil Demirbaş'a teslim etti.

Devir teslim törenine; Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Devir teslim töreninde, önceki dönem İlçe Başkanı Vacit Kip'e, partiye olan katkılarından dolayı İl Başkanı Erdal Altun tarafından plaket takdim edildi. İl Başkanı Altun yaptığı konuşmada, Vacit Kip'e özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı;

"Vacit Kip Başkanımıza, Melikgazi ilçemizde bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları ve partimize olan katkılarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Şimdi bu kutsal görev, yeni İlçe Başkanımız Halil Demirbaş'a devrediliyor. Kendisine bu önemli görevde başarılar diliyor, Melikgazi'de çok güzel işlere imza atacağına inanıyorum."

Yeni İlçe Başkanı Halil Demirbaş ise; kendisine duyulan güven için teşekkür ederek, görevini en iyi şekilde yerine getireceğini ve Melikgazi'de Saadet Partisi'nin daha da güçlenmesi için çalışacağını ifade etti. Tören; hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanlığı, yeni dönemde de aktif çalışmalarla yoluna devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ